Mülk alımları mercek altında

KKTC’de inşaat faaliyetleriyle meşgul olan aynı zamanda Güney Kıbrıs’ta da “Danilen Ltd” isimli şirket kaydı bulunan İsrail vatandaşı, Portekiz pasaportlu Afik Yaacov’a ait “Afik Grup” ile ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi haberi “Afik: Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İzniyle İşgal Altındaki Toprakları İnşa Etti” şeklinde manşetten geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete Afik Yaacov’un, 2017 yılında KKTC vatandaşlığı aldığını, Afik’in o dönemlerde ise bitiş tarihi 7 Eylül 2020 olan “Kıbrıs Cumhuriyeti ikamet belgesine” sahip olduğunu yazdı.

Yaacov Afik’in, KKTC’deki iş faaliyetleriyle oldukça bilinen bir isim olmasına karşın Rum Yönetimi yetkililerinin ve makamlarının 20 Temmuz 2020’de, Afik’e ait ikamet iznini yenilediğini yazan gazete, bunun, “Danilen Ltd” şirketinin kaydından üç ay önce yapıldığına da dikkati çekti.

Gazete Afik’in KKTC’deki faaliyetlerinin, Rum Yönetimi’nin ilgili bakanlarının önünde olduğunu ve Afik’in, Kuzey’deki Kıbrıs Rum mallarından yasa dışı faydalanmayla ilgili cezai bir suç gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunun da zaten araştırılmaya başlandığını belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Yaacov Afik’in, KKTC’deki müşteri profilinin İsrailliler değil, İran, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan’dan olduğunu, bununla birlikte Rusya ve İran gibi ülkeler için var olan uluslararası yaptırımları çiğnediğini yazdı.

Afik’in, Amerikan İsrail çıkarlı “NCH Capital” ile iş birliği yaptığını yazan gazete, NCH Capital’in Pile’de “Troy Residential Spa Resort Complex” isimli projeyi ileriye götürdüğünü belirtti.

Habere göre, NCH Capital Müdürü Santis, gazete tarafından ilgili bilgilerin sorulması üzerine bunları yorumlamaktan kaçındı.

Gazete haberinde ayrıca Afik Yaacov’un, Troy Residential şirketi ile iş birliğinin ötesinde Güney Kıbrıs’ta başka taşınmazlar almayı da ileriye götürdü aktarıldı.