‘İflastayız’

Esengül AYKAÇ

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde narenciye üreterek hayatını idame ettiren Hakkı Ezgin, ürünlerini satamadığı için büyük zarar etti.

Diyalog’a konuşan üretici Hakkı Ezgin, Cypfruvex ile sözleşme imzalanmasına rağmen ürünlerinin alınmadığını söyledi.

Ezgin, 50 dönümlük arazide yetişen narenciyenin elinde kaldığını ve 450 bin TL kaybı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu yıl Mayıs ayında Cypfruvex’e başvuru yaptım. Başvurumu yaptıktan sonra bahçeme gelip inceleme yaptılar. Daha sonrasında ise Cypfruvex ile anlaşma imzaladık. Sözleşme yapıldıktan sonra tarlaya giden gelen olmadı. Temmuz ayına girdik 2- 3 ay boyunca ilgili kişiler ile irtibata geçtim fakat bir geri dönüş alamadım.”

Ezgin, satış yapması durumunda 150 ton narenciyenin kilosunu 3.20 kuruşa satmayı planladığını kaydetti.

Ezgin, devletin üreticiye verdiği bir liralık yardımla birlikte kilosunu 3.20 kuruştan narenciye üreticilerinin satış yaptığını belirtti.

Bu yıl 50 dönümlük arazisinde narenciyelerinin yarısının yere döküldüğünü ifade eden Ezgin, “Bu yıl 150 ton satış yapacaktım ve 450 bin TL kazancım olacaktı. Fakat Temmuz ayına kadar kimse bahçeme gelmediği için ürünlerimi bu yıl toplayamadım. Zarar ettim” diye konuştu.

“Bir ekmek için 2 kasa narenciye satmamız gerek”

Ezgin, “Bir ekmek 10 lira oldu. Bizim bir ekmek alabilmemiz için 2 kasa narenciye satmamız gerekiyor” dedi.

Ezgin, bundan sonraki süreç için ise arazinin bir kısmını kurutup 20-30 dönümünü kullanmayı hedeflediğini söyledi.

