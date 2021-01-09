Bellapais’in sembol isimlerinden Sedat Akkoyun Girne’de ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

Yolu Girne’nin tarihi ve turistik beldesi Bellapais’e düşenlerin mutlaka gördüğü ve yaptığı işi hayranlıkla izlediği bir isimdi Sedat Akkoyun...

Cam sanatının belki de en son temsilcilerinden olan Sedat Akkoyun önceki gün Girne’de ikametgahında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Sevenlerine 61 yaşında veda eden Sedat Akkoyun’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “solunum ve kalp yetmezliği” olduğu belirlendi.

Sanatı ile herkeste hayranlık uyandıran Sedat Akkoyun geçtiğimiz yıllarda, 1968’de başladığı camlarla dansını ve başarılarını Diyalog’a anlatmıştı. Akkoyun sanatını şu sözlerle anlatmıştı, “Bu işin temeli fil yapımıdır. Fil figüründe her türlü el ve kol hareketini yapabiliyoruz. Her figürün ayrı bir kol hareketi vardır, fakat fil figürü yapımında bütün figürlerin hareketleri vardır. Fil yapabildikten sonra diğer figürlere geçilir, işin temeli fildir.”

Röportajda dünyanın en küçük fil figürünü yaptığını da belirten Akkoyun, KKTC’nin tanınmamış bir devlet olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na müracaat yapamadığını ve böyle bir kitapta yer alamadığını dile getirmişti.