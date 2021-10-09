‘Bu bir işkence’

Birleştirilen Gezi ve Çarşı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tahliyesi oy çokluğuyla reddedildi.

Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, birleştirme kararına bulunduğu beyanda, “Müvekkilim için 52 kişinin yargılanacağı birbirinden farklı üç olayla yargılamaya gidiliyor. Bu hem hukuksuzdur hem de işkencedir” dedi.

Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan ‘Gezi Parkı' davası ile ‘Çarşı' davalarının birleşmesi sonrası ilk duruşma görüldü. Davada Osman Kavala’ın, oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verilirken, üye hakim, Kavala’nın tahliye edilmesi yönündeki ara karara muhalefet şerhi koydu.

Yargıtay ile İstinaf Mahkemesi’nin bozmasından sonra birleştirilen ‘Gezi Parkı’ ile ‘Çarşı’ davaları dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.

Duruşma, kimlik tespiti ve sanık avukatlarının itirazlarıyla başladı. ‘Çarşı' davası avukatları, birleştirme kararının hukuka aykırı olduğunu savundu. Avukatların bir kısmı, bozma kararlarının siyasi olduğunu savunarak, dosyaların ayrılmasını talep etti.

Hem hukuksuz hem işkencedir

Osman Kavala’nın avukatı Köksal Bayraktar, birleştirme kararına bulunduğu beyanda, “Müvekkilim açısından dosyaların ayrılmasını talep ediyorum. Hem ‘Çarşı’ hem diğer davada şahıs ve olay yönünden hiçbir bağlantı yoktur. İki dava birbirinden tamamen ayrıdır. Müvekkilim için 52 kişinin yargılanacağı birbirinden farklı üç olayla yargılamaya gidiliyor. Bu hem hukuksuzdur hem de işkencedir” dedi.

Savcı, taleplerin reddedilmesini istedi

Duruşma savcısı avukatların, dosyaların ayrılması taleplerinin reddedilmesine karar verilmesini istedi.

Savunmaları alınan ‘Çarşı' davası sanıklarından bazıları, beraatlarını talep ederek, diyecek başka bir şeylerinin olmadığını söyledi. Sanıklardan biri, “Biz tribüncüyüz. Bizi başkalarıyla karıştırmayın” derken, sanıklardan Hakan Tezel, “Suçu cımbızla aradınız, cımbızla bulacaksınız” dedi. Hüseyin Fidan ise, “Söyleyecek bir şey yok. Ne arıyorsanız bize söyleyin yardımcı olalım” ifadelerini kullandı.

Kavala: Akıl ve mantık dışı iddialar

Kavala, SEGBİS ile bağlandığı duruşmada yaptığı savunmada, “Daha önce aralarında fiili ve hukuki bağlantı olmadığına karar verilen suçlamalar hiçbir yeni delil olmadan birleştirildi ve benimle ilgili davalar, gene hiçbir delile ve anlaşılır gerekçeye dayandırılmadan Çarşı davası ile birleştirildi. Benimle ilgili suçlamaların çarpıcı yanı, sadece herhangi bir delile dayanmıyor olmaları değildir. Bunlar, akıl ve mantık sınırlarını aşan komplo teorilerine dayandırılan fantastik nitelikte iddialardır” dedi.

“Gezi protestolarında hâkim olan ortak nokta her sınıftan, yediden yetmişe herkesin yararlandığı bir parkı yok edecek, yasaya ve kamu yararına aykırı bir projenin antidemokratik yöntemlerle uygulanmasına gösterilen tepkidir” diyen Kavala, “İddia makamının tahrif ettiği gerçek, Gezi protestolarına katılan milyonlarca insanın, demokratik haklarını kullanmak için kendi özgür iradeleriyle hareket eden onurlu yurttaşlar olduklarıdır” ifadelerini kullandı.

“Yargısız infaz”

Kavala, savunmasının devamında, “Sudan bahanelerle tutukluluğumun sürdürülmesi yargısız infazdır, algı yaratma çabasıdır. AİHM'in kararının etrafından dolanma girişimidir. Umarım, davaların birleştirilmesi, Türk yargısının karşı karşıya olduğu tehditlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olur. Umarım ülkemizde bir daha böyle bir iddianame hazırlanmaz, böyle şey bir daha yaşanmaz” dedi.

Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala’nın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, suçun vasıf ve mahiyeti ile, yargılamanın geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Savunma yapmayan bazı sanıklar ve avukatlarının savunmalarını yapmaları için süre veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım’a erteledi.

Ölçülü olmayan tutukluluk

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla verdiği ara kararda, üye hakim muhalefet şerhi koydu. Üye hakim, Kavala'nın tutukluluğunun devamı yönündeki ara karara koyduğu şerhte, Kavala'nın savunmasının alınmış olması, delillerin toplanmış olması ve dosyanın geldiği aşama bakımından, Kavala'nın delil karartma ihtimalinin bulunmadığını belirtti.

Tahliye edilmesi görüşündeyim

Üye hakim, Kavala'ya uygulanacak ölçülü bir veya birkaç adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesi görüşü ve kanaatinde olduğunu belirtti.