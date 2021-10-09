‘Büyük bir adım oldu’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının Türk tarafının yeni siyasetine güç verdiğini söyleyerek, atılan adımın önemli ve büyük bir adım olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş açılımının birinci yıl dönümünde alınan karar ve uygulamadan memnuniyet duyuyorum. Bu büyük bir adım ve büyük bir siyasetti” dedi.

Tatar bölgeye yerleşimler olabilmesi adına yüzde 3,5 pilot bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla askerden sivile devredildiğini söyleyerek, “Oradaki mal mülk meseleleri çözüldükten sonra bilahare diğer bölgelere de bu şekilde bir yayılma olacaktır” ifadelerini kullandı.

Bölgeyi 240 bin insanın ziyaret ettiğini, pandeminin ortadan kalkmasıyla ziyaretlerin yılda milyonu geçeceğine inanç belirten Tatar, “Bir marka değer olarak KKTC turizmine de büyük kaktı sağlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının birinci yıl dönümü dolaysıyla TAK’a açıklamalarda bulundu.

“Pilot bölgeyi yerleşime açma kararı”

Kapalı Maraş’ın Başbakan olduğu dönemde ortaya koyduğu iradeyle açılma sürecine girdiğini söyleyen Tatar, gelinen aşamadan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden başvuracak olan hak sahipleri ve mülk sahiplerinin yerleşebilmeleri için 20 Temmuz 2021 tarihinde Barış Harekatı’nın 47. yıldönümünde pilot bölge olarak yüzde 3 buçukluk bir bölgenin seçildiğini kaydetti. Tatar, bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla askerden sivil idareye devredildiğini ifade etti.

400’den fazla başvuru var

Kapalı Maraş’a ilişkin TMK’ya 400’den fazla başvuru yapıldığını, Rum tarafında başvuru yapan insanlara başvurmaları ve başvurularından vazgeçmeleri yönünde baskı uygulandığını söyleyen Tatar, bu yapılmasaydı binlerce insanın başvuruda bulunacağını kaydetti.

“Derinya’daki eylem ilgi görmedi”

Tatar, Derinya bölgesinde yapılan eyleme de değinerek, eylemin çok ilgi görmediğini, Kıbrıs’ta barışın 1974 yılında Mehmetçiğin adaya gelmesiyle sağlandığını söyleyerek, Kıbrıslı Türklerin 1974 öncesinde katledildiğini her türlü soykırımı yaşadığını belirtti.

Tatar’ın Anamur’dan misafirleri vardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Anamur’un Kıbrıs Türkü için ayrı bir yeri olduğunu, bölgedeki 3 köyün rehabilitasyonunun ardından bölgede inşa edilen Alaköprü Barajı’ndan KKTC’ye su temin edildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi evinden, yerinden taşınıp, kendi suyunu bize aktaran hem Anamur halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyorum. Bu su bir nimettir” diyerek KKTC ve Türkiye’nin kader birliği yaptığının altını çizdi.

Torunoğlu: Gönlümüzdeki yeriniz çok büyük

Feridun Torunoğlu da yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Anamurluların gönlünde çok büyük yeri olduğunu söyledi. Torunoğlu, yıllar geçse de Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anamur halkının gönlündeki yerinin asla değişmeyeceğini ifade etti.

Ata Üniversitesi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC’de bulunan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabul sırasında yaptığı konuşmada, üniversitenin tüm öğretim görevlilerine ve öğrencilerine sevgi ve saygılarını iletti.

Vechi’yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanlığı’na atanan Növber Ferit Vechi’yi kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun daha etkili bir şekilde faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için detaylı çalışma gerektirdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, atanan kişinin nitelikli olmasının da önemli olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, göreve atanan Növber Ferit Vechi’yi tebrik edip başarılar diledi.

Baysal’dan Tatar’a ziyaret

Öte yandan Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi Üyesi Prof. Dr. Erol Baysal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türk Prof. Dr. Erol Baysal’ın, aynı zamanda Dubai Genetik ve Thalassemia Merkezi ile Moleküler Genetik Bölümü Başkanı olarak da görev yaptığını, dünya çapında birçok başarıya imza attığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021, 10:26