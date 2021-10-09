Domates ve nar sınıfta kaldı

Tarım Dairesi 30 Eylül- 7 Ekim tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre; ithal ürünlerden alınan 41 numunenin 39’u temiz çıkarken, 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Hürsen Tarım Üretim Ltd’ye ait domates ve Svs Tic. Ltd.’ye ait çeri domates, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden alınan 18 numuneden 16’sının temiz olduğu tespit edildi, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandı.

Zümrütköy sakinlerinden Fehime Ayhan’a ve Bostancı sakinlerinden Tezel Gürsoy’a ait narlarda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analize kadar durduruldu.

