Hedef iktidar

Demokrat Partililer (DP) “1992 Ruhuyla Yeniden Demokrasi” gecesinde bir araya geldi.

DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Onursal Başkanı Hakkı Atun ve bini aşkın DP’linin katılımıyla gerçekleşen gecede, partiye katılan Redif Nurel’e, DP rozeti de takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecede, Ataoğlu, Atun ve Girne İlçe Başkanı Enver Hoca tarafından, “Demokrasi Meşalesi’ yakıldı.

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın belgesel film gösterisiyle duygusal anların da yaşandığı gecede ilk konuşmayı, DP’ye katılan Redif Nurel yaptı.

Nurel, “DP Genel Başkanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun yanında olmak, ülke gailesini paylaşmak için, yeniden alevlenen 1992 ruhunu yaşatmaya ve demokrasi ile siyasete olan güveni yeniden kazanmak için birlikte çalışmaya varız” dedi.

Nurel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vasiyetinin yerine getirilmesi ülküsünden ayrılmayacağının da altını çizdi.

Daha sonra Ataoğlu ve Redif Nurel’in babası Sultan Nurel tarafından, Redif Nurel’e DP rozeti takıldı.

Havai fişek gösterileri eşliğinde gerçekleşen rozet takdimi sonrasında, DP Onursal Başkanı Hakkı Atun da konuşma yaptı. Atun, Genel Başkan Ataoğlu’nun olağanüstü gayreti ve ülkeye hizmet etme heyecanı karşısında, 1992 ruhunu yeniden yaşadığını belirtti.



Ataoğlu: DP artık kilit parti değildir

Ataoğlu, DP’nin logosunda yazılı olan, daha fazla demokrasi, adalet, eşitlik, insan hakları ve özgürlük ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir parti olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, “Küçük ortak YDP’nin hala kurultaydan kalan çekişmelerle meşgul, büyük ortak UBP’nin ise kendi içlerinde koltuğu paylaşamayan, içlerindeki tartışmaları sonlandıramayan, ülke meselelerinin ne olduğunun farkına varmadan uzun bir süredir kurultay kavgasıyla meşgul olduğunu ileri sürdü.

Yıllardır DP’nin bir kilit parti görünümünde olduğunu, bunun ötesine geçmek için herhangi bir adım atılmadığını söyleyen Ataoğlu, “Artık yeter, DP artık kilit parti değildir. DP iktidar hedefinde olan bir kitle partisidir” dedi.