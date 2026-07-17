Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında dernek ve şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmanın ikinci dalgasında 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu isimlerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler savcılıkta ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcıya ifade veren 12 şüpheliden altısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Altı şüpheli hakkında ise adli kontrol talep edildi. Tutuklama istenen şüphelilerin arasında Levent’in başka bir dosya kapsamında tutuklu olan kardeşi Berkant Acil de bulunuyordu.

Mahkeme şüphelilerden Berk Ulu ve Mert Ulu hakkında adli kontrol kararı verilirken diğer 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan dernek ve dosyadaki tüm şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Haluk Levent, cezaevine gönderildi.

İkinci dalgadaki suçlamalar neler?

Sanatçı ve aynı zamanda derneğin başkanı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Salı günü gerçekleşen ikinci dalga operasyon kapsamında dört şirkette eş zamanlı arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şirkete kayyum atanmasına karar verilmişti.

İkinci dalga soruşturmanın şüphelileri arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in adı geçiyor.

Berkant Acil, Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında geçen ay tutuklanmıştı.

Acil, belediye tarafından düzenlenen etkinliklerde rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanıyor. Levent'in kardeşinin maliyetleri yüksek gösteren sahte faturalar kullandığı öne sürülüyor.

Berkant Acil ile Ahbap Derneği'nin ilişkisi ise 125 milyon liralık bir para transferine dayandırılıyor.

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı üzerinden Acil'in hesaplarına aktarıldığı iddia ediliyor.

Söz konusu transferde bu paraların “organizasyon bedeli” adı altında dört şirkete aktarıldığı öne sürülürken, dün bu şirketlere kayyum atanması kararlaştırılmıştı.



Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2026, 09:43