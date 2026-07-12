En vahşi soykırım

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa'yı "tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri" olarak nitelendirdi.

Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde Bosna Hersek'te düzenlenen anma törenlerinde 1995 yılında katledilen 8 bin 372 Boşnak kurban bir kez daha anıldı. Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden liderler ve yetkililer yayımladıkları mesajlarla soykırım kurbanlarını rahmetle anarken, uluslararası topluma adaletin sağlanması ve yaşananların unutulmaması çağrısı yaptı. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bu yıl kimlik tespiti tamamlanan 10 kurban daha toprağa verildi.

Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Herkesin ortak acısı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yayımladığı mesajda, yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8 bin 372 Boşnak'ı rahmetle andığını belirterek, "Srebrenitsa yalnızca Bosna Hersek'in değil, adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısıdır. Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı ise yayımladığı mesajda, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa şehitlerimizi rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da yürüyüş düzenlendi

Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde de "Srebrenitsa Boşnak Soykırımı Anma Yürüyüşü" düzenlendi. Türkiye Bosna Sancak Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar, Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Camisi'nden Bayrampaşa Şehir Parkı'na yürüdü ve Sancaktar Bosna Sancak Soykırım Anıtı'na karanfil bıraktı.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda tören düzenlendi

Bu arada Bosna Hersek'in doğusundaki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen resmi anma törenine çok sayıda yerli ve yabancı temsilci katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından okundu.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, törende yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'nın adalet ve insanlık arayışının sembolü haline geldiğini belirterek, yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi. Becirovic, Boşnak halkına yönelik soykırımın tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini ifade etti.

Anma töreninde ayrıca Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, İngiliz gazeteci Tony Birtley, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve İtalya Başbakan Yardımcısı Antonio Tajani'nin mesajları da paylaşıldı.

Bu yıl kimlik tespiti tamamlanan ve ailelerinin onay verdiği 10 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Böylece anıt mezarlıkta defnedilen kurban sayısı 6 bin 782'ye yükseldi.

Srebrenitsa soykırımı

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te, Sırp güçler tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda şimdiye kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken, 250 kurban ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklara defnedildi. Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybeden ve cenazesine ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026, 09:54