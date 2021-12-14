İki kesimde 4 can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüs tedavisi gören üç hasta hayatını kaybetti, 175 pozitif vakaya rastlandı. Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 141 bin 566 test yapıldığı, bir 715 yeni vaka saptandığı ve bir can kaybı olduğu açıklandı.

Kuzeyde hayatını kaybedenlerden 68 yaşındaki Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra Ercan Havaalanı yakınlarında cesedi bulunan Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetinin katil zanlıları arasında yer alırken, hastanın kalp yetmezliği olduğu belirtildi.

Acil Durum Hastanesi’nda tedavi Seçkin Sönmez’in aşısız olduğu da bildirildi.

Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 92 yaşındaki Halil Cambaz’ın aşısız ve astım hastası olduğu bilgisi elde edildi.

Yine yoğun bakımda tedavi gören ve Covid-19’a yeni düşen 73 yaşındaki Şengül Saltan’ın 2 doz Sinovac aşılı olduğu, 3. dozu yaptırmadığı belirtildi.

Saltan’ın da tansiyon, diyabet, akciğer hastalıkları ve kalp yetmezliği sorunları olduğu açıklandı.

175 yeni vaka

Ülkede dün 25 bin 914 Covid-19 testi yapılırken, 135'i yerel 175 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamasında273 kişinin de taburcu edildiğini kaydetti.

40 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları ifade edilen açıklamada, 135 yerel vakanın, 47’sinin Lefkoşa, 48’inin Girne, 25’inin Gazimağusa, 5’inin Güzelyurt, 9’unun İskele, 1’inin de Lefke bölgesinden olduğu belirtildi.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı: 4.372.934.

Toplam vaka sayısı: 32.148.

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 29.490.



Tedavisi devam eden vaka sayısı: 2539.pandemi merkezindeki hasta sayısı: 76.Merkezi karantinadaki vaka sayısı: 2443.Toplam kaybedilen hasta sayısı: 121.Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 20.

Aşı ve bileklik

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde dün 3 bin 33 aşı yapıldığını da kaydetti.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı: 393. son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı: 773.

Takip edilen toplam bileklik sayısı: 6680. takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı: 96.177.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 141 bin 566 test yapıldığı, bir 715 yeni vaka saptandığı ve bir can kaybı olduğu açıklandı.

Hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Genel Hastanesi’nde tedavi gören 85 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

Pozitiflik oranının yüzde 0.67 olduğu Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 611’e, vaka sayısı da 141 bin 566’ya yükseldi. Bugüne kadar ölenlerin 390’ının erkek 221’ininse kadın ve yaş ortalamasının 75.8 olduğu belirtildi.

Hastanede tedavi gören 149 Covid-19 hastasından 52’sinin durumunun ciddi ve 15’inin entübe halde olduğu bildirildi. Hastaların yüzde 77.19’u aşısız.