İpler gerildi

Ömer KADİROĞLU

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lapta Belediyesi’nde dün itibarıyla süresiz iş bırakma eylemi başlattı. Diyalog’a konuşan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sendikanın başlattığı eylemin şov amaçlı olduğunu savundu.

Aktuğ, yaşanan mali sorunun nedeninin 2021 yılında belediyelere verilen katkı payına artış yapılmaması olduğunu söyledi. Aktuğ, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun seçim yasakları bittikten sonra Lapta Belediyesi’ne destek olacağını söylediğini aktardı.

Mali kriz var

BES Lapta Belediyesi’nde başlattığı grevle ilgili yaptığı açıklamada, çalışanların 4 aydır maaş alamadığını belirtti. Lapta Belediye Başkanı’nın bu durum karşısında duyarsız davrandığını iddia eden sendika, süresiz iş bırakma eylemine gittiklerini duyurdu.

Açıklamada, “Emekçinin haklarını gasp etmek isteyen bu zihniyete karşı üyelerimizle dimdik ayakta durarak mücadele etmeye ve bu gasp devam ettiği müddetçe eylemlerin dozajını arttırmaya kararlıyız. Emek düşmanı bu zihniyete dur diyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Aktuğ: Şov amaçlı



Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise sendikanın başlattığı eylemin şov amaçlı olduğunu savundu.Aktuğ şunları söyledi:“Yaşanan sorunu sendikaya yazılı olarak sözlü olarak da bildirdim. Devlet katkısına gelmeyen artış 2021 yılında belediyeleri kötü bir hale soktu. Belediyenin geçmişten gelen kötü bir durumu var ancak 2020’nin sonuna kadar pandemiye rağmen biz bütün ödemelerimizi yaptık. Bu yıl yaşanan problem devletten alamadığımız artışla ilgilidir. Sendika bunun bilinci içerisindedir. Bunun farkında olmasına rağmen sendika tamamen şov ve kışkırtma yapıyor.”Aktuğ, belediyede şu an 167 personel olduğunu ifade ederek, “Şu anda hükümet olmadığı için bu grevin sonuç vermeyeceğini sendika biliyor ancak şov amaçlı bir eylem yapıldı” dedi.Başbakan ile sürekli görüşme halinde olduğunu ifade eden Aktuğ, “Başbakan şu anda seçim yasaklarının ve bütçelerin kapalı olduğu bir ortamda herhangi bir adım atılamayacağını söylüyor. Yeni yılın gelmesi ve bütçelerin açılması ile Lapta Belediyesi’ne destek olacağını ifade etti” şeklinde konuştu.