Felaketin diğer yüzü

Adıyaman’daki İsias Otel enkazında kurtarma çalışmalarına katılan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, “Ben mühendis değilim ama binada hiç kiriş, yani yatay taşıyıcı görmedim” dedi

Deprem olup bina yıkıldıktan sonra kurtarılacak insan sayısının çok fazla olmadığını kaydeden Betmezoğlu, “Önemli olan deprem olmadan, mevcut binaların sağlamlığının denetlenmesi..” şeklinde konuştu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu ile Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar, düzenledikleri basın toplantısında Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi, basının sorularını yanıtladı.

İlk sözü alan Betmezoğlu, Sivil Savunma Teşkilatı’nın arama-kurtarma teknolojisi yönünden dünyada en üst noktada olduğunu vurguladı.

Maalesef yeterli ekip yok

“Ülkede, Türkiye’de meydana gelen deprem şiddetinde bir deprem olursa insanları enkazdan çıkaracak yeterli miktarda arama-kurtarma ekibimiz var mı?” sorusu üzerine Cemal Betmezoğlu, “Maalesef yok…” dedi.

Sivil Savunma’nın neredeyse bütün gücünü Adıyaman’daki bir binada kullanarak etkin şekilde çalıştığını ifade eden Betmezoğlu, “Girne bölgesinde, İskele bölgesinde büyük binalar, apartmanlar var. Ülkede büyük bir deprem olursa, oluşabilecek onlarca yıkımda Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın yeterli olması mümkün değil. Ülke olarak bu konuda hazırlık yapmak zorundayız. Sivil Savunma üzerine düşen görevi her daim yapıyor” şeklinde konuştu.

Üniversitelerde arama kurtarma kulüpleri oluşturduklarını, buralarda sürekli eğitim yaptıklarını vurgulayan Betmezoğlu, gönüllülere de eğitim verdiklerini söyleyerek, “Bu bütçe meselesidir. Bahsettiğimiz teknik cihazlar pahalı. Gönüllülerin kendi bütçeleriyle bunları tedarik etmeleri mümkün değil. Bizim bütçemizle gönüllü ekiplerin donanımlarını sağlamamız da mümkün değil. Şu anki mevcut durumda 3-5 tane bina yıkıldığı anda bizim bütün imkanlarımız sıfırlanır... Yetersiz kalırız” dedi.

“Adıyaman'a ulaşan ilk ekip bizdik"

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın afetlere yönelik eylem planı olduğunu, Adıyaman’ın; Gölcük, Pakistan ve Kırgızistan’dan sonra görev yaptıkları dördüncü deprem bölgesi olduğunu kaydeden Betmezoğlu, İsias Otel enkazında 40 kişilik ekip, 8 araç ve tüm arama-kurtarma kabiliyetleriyle görev yaptıklarını vurguladı.

Betmezoğlu, İsias Otel’den ve yanındaki enkazdan 7 kişiyi sağ kurtardıklarını söyleyerek, “Adıyaman’a ulaşan ilk ekip bizdik. Yerli ve yabancı ekipler iki gün sonra bölgeye gelmeye başladı. Çocukların sağ kalma ihtimali çok düşüktü, bu ilk andan belliydi ama umudumuzu yitirmeden, kimseyi geride bırakmayacak şekilde çalıştık” dedi.

“Binada hiç kiriş görmedim”

Bir soru üzerine, KKTC’den iki yetkili grubun enkazdan numune almak için bölgeye gittiğini, onlara yardımcı olduklarını belirten Cemal Betmezoğlu, şöyle devam etti:

“Ben mühendis değilim ama binada hiç kiriş, yani yatay taşıyıcı görmedim. Plakalar birbirine yapıştı ve içerdekilere yaşam boşluğu kalmadı. Anıl Zeybek’in olduğu yerde mucizevi bir boşluk vardı. Asansör bölümüne yakın olduğunu düşünüyorum. Binada bundan başka yaşam boşluğu bulamadık.”

8 katlı binanın bodrumu da olduğunu belirten Betmezoğlu, “Bodrum bölgesinin köşelerinde de bir nebze boşluk kaldı. Buraları da çok aradık. Son bulduğumuz kardeşimiz de böyle bir boşluktaydı. Maalesef hayata tutunamadı” şeklinde konuştu.

Duyar: Umutlarımız yıkıldı

Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar da basın toplantısında soruları yanıtladı. Duyar, ailelerle aynı uçakta olduklarını, deprem bölgesine de ailelerle birlikte gittiklerini kaydederek, “Enkazı görünce umutlarımız yıkıldı ama son ana kadar elimizden geleni yaptık… ” dedi.

Duyar, paydaş kurumlardan grupların kendilerine katılmasıyla ekibin güçlendiğini de aktardı.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023, 11:16