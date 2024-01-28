Değişmeyen manzara

Ömer KADİROĞLU

Kolej Giriş Sınavı (KGS) birinci basamağı dün yapıldı. Hem öğrenciler hem de aileleri için heyecanlı ve gergin anlar yaşandı. Çocuklarıyla birlikte sınavın yapıldığı okullara gelen veliler uzun kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler sınavda ter döktü, veliler ise dışarıda heyecanla bekledi. Aileler, çocukları sınavdan çıkana kadar okul önlerinden ayrılmazken, yer yıl olduğu gibi bu sınavda da benzer manzaralar yaşandı. Ülke genelinde 8 okulda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen sınavın ilk basamağının birinci oturumu 09.00’da başlarken, ikinci oturum ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapıldı. Sınavın gerçekleştiği Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Lefke Gazi Lisesi’nde 249 öğretmen ve uzman görev yaptı. 2 bin 220 öğrencinin kayıt yaptırdığı kaydedildi. Kolej Giriş Sınavı “Türkçe”, “Fen ve Teknoloji”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere toplam beş alt testten oluşan, çoktan seçmeli oldu.

İkincisi 8 Haziran’da

Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı ise (KGS-2) 08 Haziran 2024 Cumartesi yapılacak. Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2024-2025 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek. Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, , İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’ne 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 645 öğrenci 2023-2024 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.



