Hedeften vazgeçilmedi

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep söylüyoruz. Bu hedeften vazgeçmiş değiliz." dedi.

Tunç, Çankaya Köşkü'nde, TC Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum başkanlığındaki Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Tunç, politika kurullarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle devreye alınan çok önemli tavsiye mekanizmaları olduğunu söyledi.

Bakanlığın çalışmalarında, Hukuk Politikaları Kurulundan çok istifade ettiklerini belirten Tunç, Türkiye'nin son 23 yıldır, özellikle hukukun üstünlüğünün tesisi, adaletin vesayetçi anlayıştan arındırılması ve demokratikleşme anlamında çok önemli mesafeler aldığını vurguladı.

Türkiye'nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sessiz devrim sayılabilen reformlara imza attığına işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"27 Nisan e-bildirisin üzerinden uzun yıllar geçti. Ama hala hafızalarımızda ve o gün muhtıraya karşı direniş, sonraki darbelerin de önlenmesi noktasında bir başlangıç oldu. Hukuk alanında başta mevzuatımızın tamamının yenilenmesi bu döneme rastladı. Çeyrek asırlık bir dönemde, 80 yıllık artık ihtiyaca cevap vermeyen, günümüz ihtiyacına uygun olmayan kanunları, temel kanunların tamamını yeniledik. Anayasada yapılan değişiklikler de özellikle hukuk devleti ilkesinin tahkimi anlamında çok önemli reformlar."

Bakan Tunç, anayasadaki vesayetçi ruhu azaltan düzenlemeler yaptıklarını anımsatarak, şunları ifade etti:

"Ama neticede bir darbe anayasası. Darbeciler tarafından yazdırılmış olması bile başlı başına bir değişiklik için geçer sebeptir. Tabii süreç içerisinde gerek bizim dönemimizde gerekse önceki dönemlerde yapılan değişiklikler anayasadaki yeknesaklığı da bozmuş durumda. Madde sayısı kadar değişiklik yapıldı. Kurumlar arasında görüş ayrılıklarına varan bazı maddelerin yorumlanmasıyla ilgili problemler de ortaya çıkıyor. Yeni eklenen, ihdas edilen kurumlar var. Farklı bir maddeyle değerlendirildiğinde farklı sonuçlar çıkabiliyor. O nedenle Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu hep söylüyoruz. Bu hedeften vazgeçmiş değiliz. Hukuk Politikalar Kurulunun da yeni anayasa hedefiyle ilgili sürekli kamuoyuna yaptığı açıklamaları da biliyoruz. Önümüzdeki süreçte buna daha da yoğunlaşmamız lazım. Tabii ki bu bir uzlaşma gerektirir. Meclis'te milletvekillerinin, partilerin bu konuda uzlaşması lazım."

