İşbirliğiyle yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi iş birliğinde, Değirmenlik Lisesi’nde yapılan iki katlı yeni derslik binası düzenlenen törenle açıldı.

Ek derslikler ve nöbetçi muavin odası bulunan binanın açılış törenine ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca ve okul müdürü, muavinleri, öğretmenleri ile öğrencileri katıldı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, konuşmalarla devam etti. Konuşmaların ardından ise dans ve xcimnastik gösterileri yapıldı, okul orkestrası sahneye çıktı. Protokole hediye takdimi de yapılan törende, kurdele kesilerek açılış yapıldı ve yeni yapılan muavin odası ve üç derslik gezildi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliğinin önemine değindi.

Okullardaki ihtiyaçlara değinen Çavuşoğlu, “Dört buçuk yılda ülkemize 23 okul kazandırdık, yüzlerce betonarme sınıfı kazandırdık. 2-3 yıl içerisinde Avrupa standartlarında gerek altyapı gerekse sınıf kapasiteleri konusunda çok iyi bir noktaya geleceğiz.” dedi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’ne iş birliği dolayısıyla teşekkür eden Çavuşoğlu, bu iş birliklerinin ülkenin geleceği için yapıldığını kaydetti.

