3 ayda yargı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen, alınan ihbar üzerine Lefkoşa’da kaldığı pansiyon odasında silahla birlikte yakalanan 32 yaşındaki İsmail Baydar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı yargılanmak üzere 3 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi’nin düzenlediği ‘Fare Kapanı Operasyonu’ kapsamında yakalanan zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

Polis; 18 Nisan 2025 tarihinde alınan bilgide Türkiye’de yaşayan ve isminin baş harfleri İ.F. olan bir şahıs tarafından KKTC'ye tetikçi gönderildiğini öğrendiklerini söyledi.

Polis; alınan bilgi üzerine "Fare Kapanı" operasyonu başlatıldığını, KKTC'ye gönderilen kişinin isminin İslam Baydar olduğunu ve Lefkoşa'da bir pansiyonda kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru; İslam Baydar’ın kaldığı pansiyon odasında arama yapıldığını, dolap içerisinde bulunan çantada, bir adet 7.65 mm çapında Brownig marka tabanca; bir tabancanın namlusuna sürülmüş halde 9 adet 7.65 mm çapında canlı mermi bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının cep telefonunun Data İnceleme Şubesine, silah ve mermilerin ise balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı.

Polis, zanlının itiraf nitelikli ifade verdiğini belirtti. Balistik raporun önceki gün temin edildiğini, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ifade eden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

