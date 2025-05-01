Öneriler görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün saat 10.30’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde yer alan “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi: UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun)” ve “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş - Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahipleri: CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra)”ni ele aldı.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Komite, ilk olarak “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve bahse konu Yasa Önerisi”ni oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nden yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite, daha sonra “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş - Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve bahse konu yasa önerisini oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, KTAMS, KAMU-SEN ve KAMU-İŞ’den yetkililer katılarak konuyla ilgili görüşlerini sundu.

