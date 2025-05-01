Minik şefler işbaşında 

Akinoks ve Meriç Dairy, 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramı kapsamında özel etkinlik düzenledi.

“Minik Ellerle Bulla Zamanı” adıyla Boğazköy’deki Köyde Gave isimli iş yerinde düzenlenen etkinliğe 5-11 yaş aralığında 22 çocuk ve aileleri katıldı.

Minik şefler, Şef Tanya Kilitkayalı ve GİKOOP üreticilerinden Bengül Cicibaba eşliğinde geleneksel Hellimli Bulla yapımını öğrendi. Minikler daha sonra kendi hamurlarını yoğurdu ve pişirdi.

Etkinliğin organizatörü ve hellim sponsoru Meriç Dairy; Tanya Kilitkayalı ,Bengül Cicibaba ,Köyde Gave ekibine ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Bu güzel etkinliğin önümüzdeki yıllarda da gelenekselleşerek devam etmesi hedefleniyor.



Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2025, 09:42