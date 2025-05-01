Kıbrıs’ta 2012-2015 yıllarında Amerikan Büyükelçilik görevini yürüten diplomat John M.Koenig’in, Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerde bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi Amerikalı diplomat John M.Koenig’in bir makale yayımlayarak Trump hükümeti döneminde ülkesinde görev yapan Amerikalı diplomatları eleştirdiğini ayrıca Rum Yönetimi eski Başkanı Nikos Anastasiadis ile olan ilişkilerini ele aldığını yazdı.

Habere göre Amerikalı diplomat Koenig, “substack.com” internet sitesinde yer alan makalesinde, Anastasiadis ile ilişkilerinden söz ederken “birbirlerinden nefret ettiklerini, Anastasiadis’in kendisi için düzenbaz ve megaloman olduğunu” ifade etti.

Koenig, Kıbrıs’taki görevinin kötü bittiğini, ABD Bağımsızlık gününde düzenlenen resepsiyonda Anastasiadis ile birlikte eğlendiklerini gösteren fotoğrafın ise “yalan” olduğunu, gerçeğin ise birbirlerinden nefret ettikleri olduğunu söyledi.

Koenig, Anastasiadis ile ilişkilerinde Anastasiadis’in Şubat 2015’te Moskova’ya ziyaret gerçekleştirme kararı vermesiyle telafisi mümkün olamayan yaraya neden olduğunu ifade etti.

Anastasiadis’e ambargoyu delmemesi konusunda yoğun baskı yaptığını ifade eden Koenig, Anastasiadis’in Moskova’ya gitmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

Koenig, Anastasiadis’in şüphesiz dikkatini Güney Kıbrıs’a akan Rus parasına çevirdiğini de vurguladı.

