Çocuklar çok eğlendi

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Meritta Club iş birliğiyle düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri, bu yıl da çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yılı, Merit Park Hotel’in ev sahipliğinde büyük bir coşkuyla kutlandı. 28-29-30 Nisan tarihlerinde gerçekleşen etkinliklerde, Girne bölgesindeki çevre ilkokullardan gelen 700

öğrenci, bayram sevincini doyasıya yaşadı. Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü’nün öncülüğünde, Meritta Club ekibi tarafından organize edilen şenliklerde, çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Üç gün süren şenlik boyunca çocuklar hem servis edilen ikramlıkları tadına baktılar hem de eğlenerek keyifli vakit geçirdi. Etkinliğe katılan Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve ekibi, çocuklarla bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak oldu. Merit Park Hotel’de düzenlenen 23 Nisan Şenlikleri, çocuklara özel oyunlar, maskotlar ve sürpriz etkinliklerle dolu dolu geçti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez bu etkinlikte minik misafirlerle buluşan Squid Game ve Marvel kahramanlarının maskotları büyük ilgi gördü. Meritta Club’ın sevilen maskotları Meritta, Adalım ve Potin ise her zamanki gibi çocukların ilgi odağı olmayı başardı. Çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşarken, etkinlik sonunda çekilen hatıra fotoğraflarıyla bu özel gün unutulmaz anılara dönüştü.

Merit International, topluma katkı sağlama misyonuyla, sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye ve çocukların eğitimine, gelişimine destek olmaya devam edecek.

