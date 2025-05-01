İade edilecek

Rusya’da 13 yıl önce işlediği dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılan Kazakistanlı Alexander Delis’in KKTC’de olduğu ortaya çıktı. Ülkeye 8 yıl önce geldiği tespit edilen zanlının Türkiye aracılığıyla iadesi istendi.

Türkiye emniyet makamlarının gönderdiği yazı ışığında zanlı Girne’de tespit edilerek tutuklandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, Türkiye makamlarının 22 Nisan 2025 tarihinde KKTC Polis Genel Müdürlüğüyle irtibata geçerek, Kazakistan doğumlu Alexander Delis isimli şahısın 2012 - 2017 tarihleri arasında Rusya'da işlediği "Dolandırıcılık " suçundan 10 yıl hapislik cezasına çarptırıldığına dair bilgi verdiklerini ve iadesini talep ettiklerini söyledi.

Polis, talep üzerine başlatılan soruşturmada zanlının 26 Eylül 2017 tarihinde KKTC'ye giriş yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis,

TC-KKTC arasında bulunan Suçluların Geri Verilmesi Yasası tahtında iade edilmesi için 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

