Erdoğan’ın müjdesi ‘merak konusu’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs ziyareti sırasında önemli bir müjde vereceğine ilişkin açıklamasından yola çıkan yazar Hilmi Daşdemir, KKTC isminin değişmesi konusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuyla ilgili soruyu yanıtlarken “KKTC’nin ismi keşke Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değişebilse” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün isim değişikliğiyle ilgili canlı yayın sırasında Diyalog TV’ye bağlanarak, düşüncelerini ortaya koydu.

İsim değişikliği için Anayasa’nın değişmesi gerektiğini söyleyen Tatar, bunun kolay olmadığını ifade etti.

Tatar, yeni bir anayasa için Kurucu Meclis gerektiği yönünde değerlendirmelerin olduğunu belirtirken, bunun zorluklarına dikkat çekti.

Üst üste açıklama yaptı

Önümüzdeki hafta sonucu KKTC’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada ziyaretinde yeni müjdeler vereceğini ifade etti. Erdoğan dün de yeni bir açıklama yaparak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız." dedi.

İtalya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı'yla ilişkileri ve KKTC’ye ziyaretine ilişkin soru üzerine Cumartesi günü adada olmayı planladığını aktardı.

Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gayretlerimizi de artırarak sürdüreceğiz. Türkiye olarak asla KKTC'yi yalnız ve kimsesiz bırakmayız." diye konuştu.

Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini her platformda savunmanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ve insani anlamda sorumluluğu olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilmesi konusunda son derece kararlı olduklarını kaydetti.

Tatar, Daşdemir’e ne dedi?

Erdoğan’ın, Kıbrıs ziyareti sırasında önemli bir müjde vereceğine ilişkin açıklamasından yola çıkan yazar Hilmi Daşdemir, KKTC isminin değişmesi konusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Daşdemir’e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti isminin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi yönündeki beklenti konusunda şunları söyledi:

“Keşke olabilse. Ben de aynı görüşteyim” diyen Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli bir çözüm olması durumunda kuzey-güney ayrımının olmayacağını söyledi. Tatar, “Eğer federasyon olsaydı, Kuzey devlet ve Güney devlet şeklinde olacaktı. Şimdi öyle bir durum yok.”

Anayasa değişmeli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ayrıca hem tv2020’de telefon bağlantısıyla katıldığı Gündem Özel programında hem de yazılı açıklama yaptı.

Programda düşüncelerini ortaya koyan Tatar, isim değişikliği için Anayasa’nın değişmesi gerektiğini söyledi.

Tatar yaptığı yazılı açıklamada ise “Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu konu geçmişte yine gündeme geldiğinde Yüksek Mahkeme’nin önceki başkanıyla yaptığım sözlü istişarede, böyle bir değişiklik için hem anayasanın revize edilmesi hem de yeni bir kurucu meclisin oluşturulması gerektiği bilgisi tarafıma iletilmiştir. Bu süreç açıktır ve nasıl çalışması gerektiği bellidir” ifadelerine yer verdi.

Ersin Tatar, “Bu gerçeği defalarca dile getirmiş olmama rağmen, KKTC’nin adının oldu-bittiyle değiştirileceği yönündeki iddiaları ortaya atmak hem söylediklerimi çarpıtmak hem de açıklamalarımı maksatlı siyasi tartışmalara malzeme yapmak anlamına gelir” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretinde bu yönde bir öneri getireceği ve devletin adının değiştirileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.