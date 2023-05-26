Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için KKTC’de kullanılan oylar, dün Ercan Havalimanı üzerinden İstanbul’a gönderildi. Oy kullananların sayısı ilk tura göre yaklaşık 2 bin arttı.

Seçimin ikinci turunda, seçmenler, Cumhur İttifakı’nın adayı Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında tercih yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’deki ikinci tur oy kullanma sürecinin başarıyla tamamlandığını söyleyerek, yaklaşık 85 bine yakın oy kullanıldığını, bu rakamın ilk turdan yaklaşık 2 bin oy daha fazla olduğunu açıkladı.

Feyzioğlu, Ercan Havalimanı’nda yaptığı basın açıklamasında, sürecin hiçbir sorun yaşanmadan tamamlandığına işaret etti.

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için tüm yurt dışı sandıklarda olduğu gibi KKTC’de de oy verme işlemi önceki gece saat 22.00’de sona ermişti.

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimler için belirlediği takvime göre, 140 bin 111 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de ikinci tur oylama işlemleri 20 Mayıs’ta başlamıştı.

Seçmenler, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu ile Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda kurulan sandıklarda oy vermişti.

Güzelyurt’ta ise iki gün süren oy verme işlemi 21 Mayıs’ta sona ermişti.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023, 09:43