Çocukları harcamayın

Ömer KADİROĞLU

İlk ve orta dereceli okullarda grevlerle başlayan kriz sürüyor. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 12 okulda, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ise tüm okullarda grev yapacak. Grevler nedeniyle tüm sınavlar iptal olurken, ilk öğretimde 12 okulda, orta eğitimde ise tüm okullarda ders zili çalmayacak.

Grevler nedeniyle çocuklar eğitimden geri kalırken, bu durum sadece velileri değil, eğitimle ilgilenen herkesi rahatsız ediyor.

Özellikle sınavların yapılamaması nedeniyle çocukların büyük bir travma yaşadığına dikkat çeken vatandaşlar, sendikalarla hükümet arasında uzlaşı sağlanmasını istedi.

Vatandaşlar, Diyalog aracılığıyla görüşlerini şöyle dile getirdi:



Ne dediler..?

Leyla Alizade:

“Okullardaki sorun ne bilmiyorum ancak yapılan grevler öğrenciler için ders kayıplarına neden oluyor. Benim de okula giden bir çocuğum var. Sınavına çalışıyor ama bir öğreniyoruz ki grev var. Sonra tekrar çalışıyor ve yine grev olduğunu öğreniyoruz. Bu durum tüm çocuklar için zor ve yıpratıcı bir durumdur. Grev nedeniyle ertelenen sınavlar daha sonra başka sınavlar eklenerek yapılınca çocuklarımız perişan oluyor. Bu sorunun anlaşılarak bir çözüme kavuşturulması lazım.”

Hasan Karabaşak:

“Okullardaki grevler çocukları olumsuz olarak etkiliyor. Okullarda grev olduğu zaman çocuklar eğitimden uzak kalıyor. Bu noktada öğretmenlerin yanlış gördüğü bir konu var ki grev yapıyor ancak çocukları düşünmüyor. Grev yapacaklarsa yapsınlar ama çocuklarımız olumsuz etkilensin istemiyoruz. Varsa sorunları, ilgili bakanlıkla çözüme kavuştursunlar. Bu çocukların günahı ne?..”

Mustafa Mehmetoğlu:

“Okula giden çocuğum var. Okullarda grevde olan öğretmenler haklı olabilirler ancak çocuklarımızın bu şekilde mağdur olmasını istemiyoruz. Sendika ile ilgili bakanlık arasında sorunlar olabilir ancak arada bizim çocuklarımız eziliyor. Çocuklarımız gece- gündüz çalışarak sınavlara hazırlanıyor. Sınavın yapılacağı günün bir gece öncesinde grev kararı alınıyor. Bu çocukların psikolojisi ne olacak? Ben kendi çocuğumdan biliyorum; çocukların sınava girme hevesi kalmadı. Beklentimiz en kısa zamanda sendika ile bakanlık arasında bir uzlaşının sağlanması ve grevin kalkmasıdır ki çocuklarımız mağdur olmasın.”

Hasan Emir:

“Okullarda uygulanan grevin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Senenin 4 ayı grev yaparak çocukların olumsuz etkilenmelerine neden oluyorlar. Çocuklarla beraber aileler de zora giriyor. Çünkü anne-baba iş yerinden izin almak ve çocuğunun yanında olmak zorunda kalıyor. Grev olduğu zaman çocuklar eğitimden uzak kalıyor, bu nedenle grev yapmak yerinde hak arayan eğitimciler daha farklı çözümler üretmelidir. Beklentimiz sorunun giderilmesi ve grevin kaldırılmasıdır.”

Sultan Ağır:

“Grev yasal bir haktır ancak başkasının hakkına girmeden yapılması uygundur. Okullarda yapılan grevler çocukların haklarının gasp edilmesidir. Ben 30 yıl Türkiye’de yaşadım ve oradaki eğitim sabah 08.00 dan 16.00’a kadar sürüyor ve tüm öğretmenler de bu sürede okuldadır. Çocuklar daha güzel bir eğitim alıyor. Ülkemizde eğitim iyi bir sisteme oturtulmalıdır. Her gelenin yapboz tahtasına çevirebileceği bir yer olmamalıdır. Grevler nedeniyle çocuklar derslerinden kopuyor. Bu grev ne kadar sürecek bilmiyoruz ancak bir hafta, 10 gün sonra bu çocuklar o motivasyonu nasıl yakalayıp sınava girecek? İnşallah bu sorunlar artık bir düzene girer.”

Ahmet Kocakaya:

“Okula giden iki çocuğum var. Okullarda yapılan grev çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. KKTC’de eğitim hayatı zaten çok kötü bir de üzerine öğretmenler çok iş yapmış gibi greve gidiyorlar. Grev sadece bugün değil sürekli yapılıyor ve çocuklar okula doğru düzgün gidemiyor. Grev nedeniyle okuldan uzaklaşan çocuklar derslerinden kopuyor ve kafaları dağılıyor. Beklentim yok çünkü yıllardır düzelmeyen sorunun düzeleceği inancım kalmadı.”

Ali Uçar:

“Okullarda yapılan grevler tepkiye neden oluyor. Bir grev olmadan da maalesef okullarla ilgilenilmiyor. Çocukların okullardan uzak kalması elbette ki doğru değildir ancak devlet oturup sendikalarla bir uzlaşıya gitmelidir. Bir okulda grev olduğu zaman o okulun çocukları eğitimden geri kalıyor ve olumsuz etkileniyor. Grevlerle ilgili beklentimiz ilgili bakan ve hükümet yetkililerinin sendikalarla oturup görüşmesi ve bir uzlaşıya varmasıdır.”

Ercan Kaplan:

“Öğretmenlerin haklı olup olmadığını bilmiyorum ancak bir grev olduğu zaman tüm çocuklar eğitimden uzak kalarak olumsuz etkileniyor. Grevlerin olmamasını arzulasak da bir şekilde karşılaşıyoruz. Bu noktada beklentimiz ilgili bakanlığın, sendika ile görüşüp uzlaşıya vararak grevi kaldırmasıdır.”

Reyhan Özdemir:

“Okula giden çocuğum var. Okullardaki grevler nedeniyle çocuklar okullardan uzak kalıyor. Öğretmenler eğer bir greve çıktıysa haklı sebepleri vardır ancak çocuklar özellikle sınav zamanı yapılan bu grevden olumsuz etkileniyor. Beklentimiz uzlaşıya varılması, öğretmenlerin seslerinin duyulmasıdır.”

Ali Aksoy:

“Okullardaki grevler çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. Doğru bulmasak da grevlerden dolayı sürekli karşılaşıyoruz. Çocukların yanı sıra aileler de olumsuz etkileniyor çünkü çalışan aileler izin alarak evde çocukları ile kalmak zorunda kalıyor.”



KTÖS’ün bugün grev yapılacağı okullar



1. Alaniçi İlkokulu

2. Arabahmet İlkokulu

3. Değirmenlik İlkokulu

4. Karakol İlkokulu

5. Konuklar İlkokulu

6. Lefke İstiklal İlkokulu

7. Mormenekşe İlkokulu

8. Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

9. Şht. Tuncer İlkokulu

10. Yeni Erenköy İlkokulu

11. Yeniboğaziçi İlkokulu

12. Zümrütköy İlkokulu



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Eğitim Bakanlığı, görev süresi dolan 96 öğretmenin Türkiye’ye döneceğini, 97 kişinin de geleceğini açıkladı

Yeni bir durum yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye’den yeni eğitim yılı için 97 öğretmen talep edildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında Türkiye’den talep edilen öğretmen sayılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada bu yıl gelen 53 özel eğitim öğretmeni ile birlikte çeşitli branşlarda görev yapan toplamda 96 öğretmenin yıl sonunda görev sürelerinin dolacağı ve Türkiye’ye geri döneceği belirtilirken, yeni eğitim yılı için 97 öğretmenin talep edildiğine vurgu yapıldı.

KTÖS tepkili

Bu arada KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Türkiye’den KKTC’ye öğretmen getirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Maviş, “Bu ülkenin yetişmiş insan gücü, bilgi, beceri ve potansiyeli var! Bu alanlarda sayısız işsiz mezunumuz varken, Türkiye’den öğretmen getirme amacınız nedir?” diye sordu.