Huzurluyum 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, Yuvamız İstanbul kreşlerinden yararlanan minikler ve aileleriyle iftarda bir araya geldi.

Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya gelen yaklaşık 3000 davetli, İmamoğlu çiftine sevgi gösterilerinde bulundu. İmamoğlu’nun etrafını saran minikler, İBB Başkanı’yla anı fotoğrafları çektirdi. Miniklerin İmamoğlu’na ilgisi, iftar öncesinde yaptığı konuşmada da devam etti. Ramazan nedeniyle, toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında buluştuklarını belirten İmamoğlu, “Bu sofraların, bu buluşmaların her biri benim için servet değerinde. Fakat burada olmak, sizlerle aynı iftar sofrasını paylaşmanın bambaşka bir önemi var” şeklinde konuştu. “5 yıl önce bu yola çıkarken, bu şehrin çocuklarının, kadınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için çalışacağıma bütün insanlarımızın huzurunda söz vermiştim” diyen İmamoğlu, “Bu yola çıkarken, şehrin neresinde oturuyorsa otursunlar, ‘Bu şehrin çocukları eşit olacak’ demiştim. Siz değerli anne babalara baktığımda, bu güzel çocukların gözlerine baktığımda, verdiğim sözleri tutmanın huzurunu yaşıyorum” dedi.

“Kreşlerimiz, yalnız çocuklarımıza bir yatırım değil”

“Kreşlerimiz, yalnız çocuklarımıza bir yatırım değil” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çocuğunu kreşe verip, çalışmak isteyen annelerin de hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızın annesi 50.000 kadına, 5.000 TL nakit destek vererek hem annelerin sosyalleşmelerini hem de çocuklarının daha iyi bir eğitim almasına katkı sunacağız. Çünkü kadınların hayata karışması, kendi istek ve düşünceleri doğrultusunda yaşamlarını şekillendirmeleri, kendilerini gerçekleştirebilmeleri bizim için her şeyden çok daha önemli. Aynı bakış açısıyla, 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşım desteği veriyoruz. İstanbul genelinde, tam 650 bin annemiz bu hizmetimizden faydalanıyor. Bizim için çok büyük bir gurur. Çocukların yanında olmak, kadınların ve erkeklerin sırtlandığı yüklerin bir kısmını üstlenmek, bizim için paha biçilemez değerde.”