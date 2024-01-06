Anlamlı etkinlik

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yararına Şampiyon Melekler anısına yapılacak okulun yapımına ve verilecek burslara katkı koymak amacıyla yardım kermesi düzenledi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ YDİHO ön bahçesinde yer alan etkinliğe öğrenciler ve öğretim üyeleri ilgi gösterdi. Etkinlikte yer alan stantlarda çeşitli ürünlerin satışı yapıldı.

Satışlardan elde edilen gelirin ileriki günlerde Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı bilgisi paylaşıldı.

Etkinlik sonunda hem kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere hem de dönem içerisinde düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere sertifika takdim edildi.