Aileler de izledi

46. Dönem Yedek Subay ve Çavuş Celbi, Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.

Eğitim Merkez Komutanlığında yer alan töreni, Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, aileler, askeri ve sivil yetkililer izledi.

Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin celbi selamlamasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, 4. Piyade Alay Sancağı’nın tanıtılması ile devam etti.

Tören, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen Şevki Öksüzoğulları’nın konuşması, Çavuş Gökhan Taşkıran’ın “Kıbrıs Türkü’yüz” adlı şiiri okuması, yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılması, başarılı olan personele ödüllerinin protokol tarafından verilmesi, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut’un konuşması, Mücahitler Marşı’nın okunması ve tören geçişiyle tamamlandı.

Asteğmen Şevki Öksüzoğulları celp adına yaptığı konuşmada, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olduğunu belirterek, bu görevin üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak itaatle yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Ömer Bulut da, KKTC’nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde özgür ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan 46. Dönem 5. Devre Yedek Subay ile 46. Dönem 6. Devre Çavuş Celbi genç Mücahitlerin huzurda yemin ettiklerini söyledi.

