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Kazalardan ders almıyoruz

Geçtiğimiz hafta 54 kaza meydana geldi, en çok işlenen trafik suçlarında sürat ilk sırada yer aldı

Kazalardan ders almıyoruz
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Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftayı kapsayan sürede, 54 trafik kazası meydana geldi, 21 kişi yaralandı. En çok işlenen trafik suçu ise yine sürat oldu. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, kaza sebepleri süratli araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (9), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6) olarak sıralanıyor.
Kazalarda toplam hasar miktarı 432 bin TL olurken, kazaların 21’i Lefkoşa, 9’u Gazimağusa, 20’si Girne, 2’şeri de Güzelyurt ve İskele’de meydana geldi.

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Polis tarafından ülke genelinde aynı hafta içinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 3 bin 857 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 325 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.
Suçların dağılımı şöyle:
Sürat (80), seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (57), trafik levha ve işaretlerine uymamak (34), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (24), dikkatsiz sürüş (16), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (16), alkollü araç kullanmak (12), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (10), tehlikeli sürüş (6), muayenesiz araç kullanmak (5), "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (5), trafik ışıklarına uymamak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (1) ve 57 diğer trafik suçları… 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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