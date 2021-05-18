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1,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Suriye açıklarında bir gemide 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

1,5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri Suriye ile Kıbrıs arasındaki uluslararası sularda bir gemiye operasyon düzenleyerek 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Suriye ile Karpaz arasındaki açıkta müdahale edilen gemiden 1,5 tonun üzerinde uyuşturucu madde çıktı. Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı:
Sahil Güvenlik, Emniyet; Narkotik-Havacılık İHA-Özel Harekat birimlerimizce, Suriye açıklarında, uluslararası sularda büyük bir başarıya imza atıldı. Müdahale edilen gemide, 1,5 tonun üzerinde esrar ele geçirildi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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