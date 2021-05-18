Sanayi bölgesinde yangın riski yüksek

Onur ULAĞ

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi, çevre kirliliği, çöp yığınları, altyapı eksikliğinin yanı sıra sık sık yangınlarla da gündeme geliyor.



Lastik, malzeme atıkları gibi çöp yığınlarında özellikle yaz aylarında yangınlar çıkarken, dün de çevredeki iş atölyesinde kullanılan makineden çevreye saçılan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Otların tutuşmasıyla çıkan yangın başka bir işyerine ait moloz ve ahşap atıkların bulunduğu alana sıçradı.

Bir kıvılcım yangın çıkması için yetti

Polisten alınan bilgiye göre; dün saat 17.30 sıralarında, Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Elsis Kaynak isimli atölyeden spiral makinesi ile çalışıldığı sırada makineden çıkan kıvılcımlar kuru otların tutuşmasına neden oldu. Otların tutuşması sonucu çıkan yangın Güçhan LTD. isimli iş yerine ait moloz ve ahşap atıklarının bulunduğu alana da sıçradı. Yangın sonucu ahşap yapıdan oluşan garaj ve kullanılmaz durumdaki harç yoğurma makinesinin lastikleri yanarak zarar gördü.

Yangına itfaiye ekipleri ve bir iş makinesiyle müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2021, 09:52