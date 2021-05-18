Eşine yumruklarla karşılık verdi: Öldürürüm

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Değirmenlik’te sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatte evden gitmek isteyen eşine engel olmak isteyen kadın darp edildi.

Eşi Ümit Ovalı, (49) tarafından darp edilen kadının yüzüne yumruk yediği, ayrıca ölümle tehdit edildiği belirtildi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan zanlı soruşturmanın ardından dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.



Polis, olayın önceki gece saat 23.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının evden gitmesine izin vermediği gerekçesiyle eşiyle tartıştıklarını ifade etti. Polis memuru, zanlının tartışma esnasında eşini, “Senisen bana karışamazsın” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Zanlının daha sonra eşinin elmacık kemiği ile dudağına yumruk attığını kaydeden polis, şikayet üzerine aynı gün tutuklandığını söyledi.Polis, darp edilen kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek kontrol edildiğini ve rapor temin edildiğini ifade etti.Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, ‘şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp’ suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, 2 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlının 7 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmamak şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.