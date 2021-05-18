20 bin lira nakit ödedi

Suna ERDEN

Girne'de sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan, ayrıca alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen İmbouafonth Emile Regis Ahui hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Fil Dişi Sahili’nde Kuzey Kıbrıs’a üniversite okumaya geldiği öğrenilen zanlı 20 bin nakit teminat yatırarak serbest kaldı.

İki araç yüz yüze çarpıştı

Teminat duruşmasında olgular yeniden aktarıldı. Soruşturmayı tamamlayan polis, 14 Mayıs 2021 tarihinde saat 03.30 sıralarında Girne'de Semih Sancar Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldiğini söyledi.



Polis, yönetimindeki SB197 plakalı araçla cadde üzerinde seyreden zanlının, dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybettiğini, yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikamette gelmekte olan Nafi Ölmez yönetimindeki ZNN421 plakalı aracın önünü tıkayarak yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.Polis, kaza sonucu Nafi Ölmez ve araçta yolcu olarak bulunan Lütfi Çetin ile Hamit Şanverdi’nin yaralandığını ifade etti. Yaralıların kazanın ardından Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden polis, sabaha karşı Hamit Şanverdi’nin iç kanama şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini söyledi.

Hem alkollü hem ehliyetsiz

Polis, zanlı İmbouafonth Emile Regis Ahui'nin ise kazanın ardından gözaltına alındığını, yapılan kontrolde 272 promil alkollü olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, SB197 plakalı araçta 40 bin TL, ZNN421 plakalı araçta ise 20 bin TL tahmini hasar meydana geldiğini, ancak zanlının alkollü olmasından ve sürüş ehliyeti bulunmamasından dolayı kazanın sigorta kapsamında olmadığını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 20 bin lira nakit teminat yatırması, 100 bin liralık şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.