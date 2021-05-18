Lüks hayatları dikkat çekiyor

Suna ERDEN

Girne'ye bağlı Edremit bölgesinde lüks villaya yapılan baskında uyuşturucuyla tutuklanan 4’ü Nijeryalı, 3’ü Zimbabveli 7 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Gürültü yaptıkları için çevre sakinlerinin şikâyeti üzerine düzenlenen baskında yakalanan Oluwatofunmi Olukayo Onakoya, Ayama Asikpo, Johnkingsley Ughelu, Eamonn Akpama, Preisca Chingaira, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Edremit’te aylık kirası bin 300 sterlin tutarındaki villada kalan ve sürekli olarak çevreye rahatsızlık verdikleri öğrenilen zanlıların ülkede üniversite eğitimi için bulundukları öğrenildi.

Zanlılar hakkında ek tutuklama süresi talep eden polis,13 Mayıs 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Edremit bölgesinde bir evden gürültü yapıldığına dair Girne Adli Şube’ye şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis, ihbar üzerine söz konusu adrese gidildiğini, evin avlusunda ağaçlar arasında şüpheli görülen Oluwatofunmi Olukayo Onakoya ve Ayama Asikpo’nun alıkonulduğunu ifade etti.



Polis, ağaçlar arasında yapılan aramada naylon poşet içerisinde 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.Polis memuru, evin içerisinde de arama yapıldığını; ikametgâhın salon kısmında tütün paketi içerisinde uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.Polis, evde tespit edilen Johnkingsley Ughelu, Eamonn Akpama, Preisca Chingaira, Melissa Natalie Tanyasadwa Mago ve Melissa Rufaro Hamadziripi'nin de gözaltına alındığını açıkladı.Polis memuru,7 zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Polis memuru, bu süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, alınacak ifadeler ve aranan şahıslar olduğunu belirterek, 8 gün ek süre istedi.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, haklarında soruşturma yürütülen zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.