Kameralar inceleniyor

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 13 yaşındaki kız arkadaşına bir alışveriş merkezinin (AVM) tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan M.U. (E-17) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. .

Duruşmada zanlının yaşının küçük olması nedeniyle kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilirken, polisin 4 gün ek süre istediği öğrenildi. Mahkemenin talebi onayladığı, 4 günlük sürede ifadelerin alınacağı, AVM’nin kamera görüntülerinin inceleneceği bilgisi elde edildi.



İddialara göre; zanlı 14 Nisan 2021 tarihinde 11.30-12.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı'da bulunan bir alışveriş merkezinin erkek tuvaleti içerisinde 13 yaşındaki kız arkadaşına cinsel saldırıda bulundu.Kız arkadaşına tecavüz eden zanlı, kızlık zarının yırtılmasına neden oldu. Olay, aynı gün polise bildirilirken, zanlı şikâyet üzerine gözaltına alındı. Şikayetçi olan kız ise doktor kontrolünden geçirildi. Yapılan kontrolde kız çocuğunun kızlık zarında yırtık oluştuğu tespit edildi.Gözaltına alınan zanlı hakkında “on altı yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, vahim zarar, çocuğun cinsel istismar ve cinsel saldırı” suçlarından soruşturma başlatıldı.İkinci kez mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 4 gün ek tutuklama kararı alınırken, bu süre içerisinde ifadelerin alınacağı, AVM’nin kamera görüntülerinin inceleneceği bilgisi elde edildi.