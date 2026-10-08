Rozetini Erdoğan taktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti’ye katıldı. Tugay’ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda taktı.

Üç ay önce istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararı sonrasında CHP’den istifa ederek bağımsız devam etme kararı alan Tugay, AK Parti’ye katıldığını açıkladı.

Tugay’ın AK Parti’ye katılmasıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 yıl aradan sonra yeniden sağ bir partiye mensup belediye başkanı tarafından yönetilmeye başlandı.

Erdoğan: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tugay’ın AK Parti’ye katılımının ardından yaptığı konuşmada, “Bugün aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege’nin incisi İzmir’e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum” dedi.

Erdoğan, “İzmir’in gönül belediyeciliğiyle tanışması hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“AK Parti kimsesizlerin kimsesidir”

Rozetinin takılmasının ardından kürsüye çıkan Cemil Tugay ise AK Parti’ye katılımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 7,5 yıldır belediye başkanlığı yaptığını belirten Tugay, görev süresi boyunca hiçbir vatandaşı diğerinden ayırmadan hizmet ettiğini söyledi.

Tugay, “Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında; ‘Biz hakkı yenmiş mazlumların hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.’ Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti’nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleridir” dedi.

Her İzmirlinin Cumhuriyet’e samimiyetle sahip çıkan siyasetçinin kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışan kişi olduğunu bildiğini ifade eden Tugay, “Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye için, kutuplaşmadan kurtulmuş bir millet için aranıza geldim. Gönüller yapmaya geldim” diye konuştu.

