Orta vadeli program

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından merakla beklenen kabine üyelerinin açıklanmasının ardından, bakanlıklarda devir teslim törenleri yapıldı. Hazine Maliye Bakanlığı'nda Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Mehmet Şimşek, “Enflasyonun tek hanelere düşürülmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır” dedi.

Şimşek şunları söyledi:

“ Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum. Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refatı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız. Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz."

Bakanlıklarda devir teslim töreni yapıldı

Bu arada Maliye’nin yanı sıra diğer bakanlıklarda da devir teslim töreni yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atanan Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de görevi Murat Kurum'dan ve İçişleri Bakanı olarak atanan Ali Yerlikaya ise görevi Süleyman Soylu'dan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç makamı Bekir Bozdağ'dan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Vahit Kirişci'den bakanlıklarda düzenlenen törenle görevi devraldı.