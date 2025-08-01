Kırmızı bültenle aranıyordu

Suna ERDEN

İsrail’de organize suçlarla bağlantısı olan Shaul Perez ve eşi Almog Perez’e silahlı saldırı düzenleyen; birini öldürüp, diğerini ağır yaralayan 37 yaşındaki Daniel Yehonatan Zarug, sahte İspanyol pasaportuyla KKTC’de yakalandı.

Bir süredir Andros Garcia ismiyle ülkede yaşam sürdüğü belirlenen ve önceki gün Girne’de tespit edilen zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlının bir yıl önce KKTC’ye kendi pasaportuyla geldiği, daha sonra sahte pasaportla giriş-çıkış işlemi yaptığı öğrenildi. Almog Perez’i öldürdüğü, Shaul Perez’i ise ağır yaraladığı için İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı hakkında 2 gün ek tutuklama emri verildi. Zanlının duruşma öncesi ve sonrası gülerek poz vermesi dikkat çekerken, soruşturmayı yapan polis mahkemeye olguları aktardı.

Polise sahte pasaport ibraz etti

Polis; zanlının 30 Temmuz 2025 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla "yasaklı göçmen" ilan edildiğini ve hakkında yakalama ve ihraç kararı çıkarıldığını söyledi. Polis; aynı gün Girne’de yakalanan Zarug’un, sorgusunda kendisini “Andros Garcia” olarak tanıttığını ve bu isimle düzenlenmiş sahte İspanyol pasaportunu ibraz ettiğini açıkladı. Polis; pasaportun PGM Kriminalistik Şube tarafından incelendiğini ve sahte olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis; yürütülen soruşturmada, Zarug’un sahte pasaportla 7 Mayıs 2024’te Metehan Kara Geçiş Kapısı'ndan KKTC’ye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu; pasaporta ilişkin teknik incelemenin sürdüğünü ve zanlının ülkedeki bağlantılarının da araştırıldığını ifade ederek 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti. Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

İsrail polisi peşindeydi

Bu arada zanlının, 2024 yılı Mart ayında İsrail’de lüks bir apartman dairesinde gerçekleşen silahlı saldırının faili olduğu belirtildi. Saldırıda, Almog Perez adlı kadının hayatını kaybettiği, eşi Shaul Perez’in ise yaralandığı kaydedildi. İsrail polisinin bir yıldır kırmızı bültenle zanlıyı aradığı ifade edildi. Saldırının asıl hedefinin suç örgütü üyesi olduğu belirtilen Shaul Perez olduğu kaydedildi.