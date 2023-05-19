Derin soruşturma

Lefkoşa bölgesinde apartman girişlerine bırakılan pahalı marka bisikletleri çaldıkları belirlenen Ali Arslan ve İbrahim Sezer ile hırsızlık malları değerinden düşüş fiyata satın alan Mustafa Bozkurt hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlılar dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların bölgede gerçekleşen benzer faili meçhul hırsızlık olayları ile bağları olup olmadığının araştırılacağı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Nisan 2023 tarihinde 10.00-18.30 saatleri arasında Ali Arslan ve İbrahim Sezer’in, K.K.’ye ait apartmanın giriş kısmında bulunan bin 250 Euro değerindeki Trek 4300 marka bisikleti, kilidini keski ile kesip çaldıklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edilerek, tutuklandığını, bisiklet ve keskinin emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 2023 yılı Mart ayı içerisinde, Lefkoşa'da bir apartmanın merdivenlerinden Y.B.’ye (E-37) ait Salcano marka bisikleti çaldıklarını açıkladı.

Polis, çalınan bu bisikletin halen arandığını belirtti. Polis, zanlıların 24-26 Mart 2023 tarihleri arasında ise Gönyeli'de bir apartmanda C.S.’ye ait 10 bin TL değerindeki Ghost Kato bisikleti de çaldıklarını söyledi.

Benzer vakalar araştırılıyor

Polis, çalınan Ghost Kato marka bisikletin bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Mustafa Bozkurt’un ise Ali Arslan ve İbrahim Sezer’in çaldığı bisikletleri satın aldığını belirtti. Polis, zanlının çalınan bin 250 euro değerindeki Trek 4300 marka bisikleti değerinden düşük olarak 900 TL karşılığında aldığını belirtti. Polis, zanlının 10 bin TL değerindeki Ghost kato bisikleti de bin 800 TL karşılığında aldığını açıkladı.

Polis memuru, Mustafa Bozkurt’un Y.B.Y’ye ait Salcano marka bisikleti hırsızlığa bağlı şartlar altında elde edildiğini bildiği halde 800TL karşılığında almak suretiyle hırsızlık mal kabulü yaptığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının tutuklandığını ve Trek 4300 marka bisiklet ile Ghost Kato marka bisikletin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ancak Salcano bisikletin tespit edilemediğini, alınacak olan ifadeler olduğunu söyledi. Polis, ayrıca İbrahim Sezer ve Ali Arslan'ın çaldıkları ve 250 TL karşılığında Bozkurt’a sattıkları markası meçhul bisikleti bisikletin de henüz tespit edilemediğini anlattı.

Polis, zanlıların bölgede gerçekleşen benzer faili meçhul hırsızlık olayları ile bağları olup olmadığının araştırılacağını belirterek, 5 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.