Çocuklar çok eğlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İskele’de devam ediyor.

Belediyenin, Halk Plajı’ndaki lunapark alanında dün başlattığı çocuk şenliği bugün de sürecek.

Lunapark alanında öğretmenleri gözetiminde eğlenme fırsatı bulan çocuklara çeşitli ikramlar da yapılıyor.

İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Zabıta Birimi de çocuklara eşlik ediyor.

Ayrıca İskele’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Anıtı’nda başlayan tören, Cumhuriyet Stadyumu’nda devam etti. Törenlere, İskele Kaymakam Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, askeri erkan, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum kuruluş ve derneklerle birlikte öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na çelenklerin konulmasıyla başlayan Atatürk Anıtı önündeki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile son buldu.

Girne’de şenlik havası

Girne Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle etkinlikler düzenledi.

Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün 11.00 – 19.00 saatleri arasında Ramadan Cemil Meydanı’nda ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi.

Etkinlikte palyaço ve maskotlar, şişme oyun alanları, müzikli eğlenceler, yüz boyama, ebru, linol baskı, seramik atölyeleri, hareket ve ritim atölyeleriyle birçok yiyecek içecek standı yer aldı, Pameo Ice Cream tarafından çocuklara gün boyu ücretsiz dondurma dağıtıldığı. Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube personeli ise çocuklara balon hediye etti.

Girne bölge okullarının katılımıyla saat 17. 00’de ise kortej düzenlendi. Askeri bando, izci kulüpleri, öğrenci bandosu, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan kortej Ramadan Cemil Meydanı’ndan başlayarak, Antik Liman’a kadar devam etti.

Daha sonra öğrenciler, Antik Liman’da kurulan sahnede çeşitli gösteriler sergiledi.

Etkinlikler düzenlendi

Gazimağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 2 ve 3 yaş grubu çocuklar, eğitmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları dans gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ailelerin katılım gösterdiği etkinlikte miniklerin sahne performansları büyük alkış aldı.

Ayrıca Ercan Havalimanı’nda da çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Verilen bilgiye göre etkinlik çerçevesinde, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu ile Arabahmet İlkokulu öğrencileri, THY bilet satış ofisinden biletlerini alarak, check-in yapıp, uçağa bindi.

Uçakta pilot ve kabin memurları ile sohbet eden çocuklara, kutular içerisinde ikram ve hediyeler verildi.