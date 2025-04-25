Silahlanma sürecek

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas devletin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” rolünü korumak için çalıştığını söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre Palmas katıldığı bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada devletin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” bağımsız, egemen ve uluslararası tanınmış bir devlet olarak rolünü koruyarak, halkın güvenlik ve istikrar koşullarını sağlamak için gerekli tüm eylemleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Palmas, Türkiye’nin "uzlaşmaz" olduğunu ileri sürdüğü politikasına rağmen kendilerinin yorulmadan vatanın yeniden birleşmesi hedefiyle çalışmayı sürdüreceğini de kaydetti. Palmas, Kıbrıs Helenizm’i olarak insanlık haklarını ve temel özgürlükleri sağlayacak, uluslararası hukuk temelindeki barışçıl bir çözüm için ısrarlı ve kararlı şekilde mücadele etmeyi sürdürme sorumluluğuna sahip olduklarını da savundu.

Palmas vatanın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sürekli karşı çıkılması ile tehlikelerin kendilerini zorluklarla mücadele edebilmek için savunma olanaklarını geliştirmeyi en üst öncelik haline getirmeye mecbur bıraktığını da sözlerine ekledi.