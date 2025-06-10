‘Ortak hedef’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Okyanus Konferansı kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bir araya geldi.

Hristodulidis ile Guterres; BM himayesinde New York'ta düzenlenecek Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş konferans öncesinde son gelişmeleri görüştü. Cyprus Mail’e göre; hem Hristodoulides hem de Guterres, yeni konferansın başarısını garanti altına almak için ortak bir kararlılık ifade ettiler. Ortak çabaları, uzun süredir devam eden Kıbrıs anlaşmazlığını çözmek için esaslı müzakereleri yeniden başlatmayı amaçlıyor.

Toplantı sırasında Guterres ayrıca cumhurbaşkanına Türkiye'deki kişisel elçisi Maria Angela Holguin tarafından yapılan son temaslar hakkında bilgi verdi.

Görüşmeler, onlarca yıldır çözümsüz kalan Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaların yoğunlaştığı kritik bir zamanda gerçekleşiyor.

Planlanan konferansın, barış görüşmelerini ilerletmek amacıyla kilit paydaşları bir araya getirmesi bekleniyor. Görüşmenin ardından başka ayrıntı açıklanmadı.