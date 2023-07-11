Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnus’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Görüşmede tarihi karar alındı ve Türkiye, İsveç ve NATO arasında mutabakata varıldı.

NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi.

Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta dün başlayan ve bugün de devam edecek olan NATO Zirvesinde NATO ülkelerinin liderleri, başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli kararlara imza atacak. Liderler Vilnius'ta savunma harcamalarının artırılmasını da konuşacak. Bu çerçevede Savunma Üretim Eylem Planı'nın onaylanması bekleniyor.

Vilnius Zirvesi'ndeki diğer önemli başlıklardan biri de İsveç'in üyelik başvurusu olacak. Zirve toplantısından önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnus’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, taraflar arasında mutabakata varıldığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini açıklandı.

İsveç'in ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Görüşmede, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceği de vurgulandı.

Müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında engellerin kaldırılmasına yönelik çalışma konusunda da mutabık kalındı.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını da belirten Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

Erdoğan, Biden ve Miçotakis'le görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile bugün saat 18.00'de görüşecek.

Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.

