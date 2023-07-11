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‘Guardian 2023’

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Rum ordusuyla ABD askeri kuvvetleri arasında bir ay süreli ortak tatbikat yapıldığı bildirildi

‘Guardian 2023’
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   Fileleftheros gazetesi, RMMO özel kuvvetleri ile ABD özel kuvvetlerinin, 1 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında bir ay süren bir eğitim tatbikatı yaptığını yazdı.

  Gazete, özel operasyonların planlanması, icraatı ve bilişim desteği sağlanmasını içeren “Guardian-2023” isimli eğitim tatbikat çerçevesinde atış talimleri, keskin nişancı eğitimi ve yerleşim yerlerinde savaşma eğitimi gibi alanlarda eğitim yapıldığını aktardı.
   Söz konusu tatbikatın, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki savunma işbirliği programı çerçevesinde yapıldığını vurgulayan gazete, tatbikatı izleyen RMMO Komutanı Dimokrtios Zervakis’in ise konuya ilişkin açıklamasında, “işbirliği düzeyinin geliştirilmesi için ortak yapılan tatbikatların önemine dikkat çektiğini” yazdı. 

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