İlacı veren de suçlanıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Mutluyaka’da bir gece kulübünde konsomatris olarak çalışan 29 yaşındaki Nancy Nwita, 5 aylık bebeğini ilaç içerek düşürdü.

Yasalara göre 10 haftayı aşan hamileliklerin sonlandırılması suç sayılırken, Nwita’nın çocuğunu düşürmek için konsomatris arkadaşı Epie Eleh Belinga’dan bin liraya ilaç aldığı tespit edildi.

Kamerun uyruklu Nwita’nın gece kulübüne giden müşterilerden hamile kaldığı öne sürüldü Hamileliğini yasa dışı sonlandıran Nwita ile ona ilaç veren Belinga tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

İlaçları bin liraya aldı

Soruşturmayı yapan Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulut,

4 Mayıs 2020 tarihinde, zanlı Nancy Nwita’nın, arkadaşı olan zanlı Epie Eleh Belinga’dan, bin lira karşılığında aldığı hapları içerek, 20 hatfalık hamileliğini sonlandırdığını söyledi.

Zanlının, içtiği haplar nedeni ile 4 Mayıs 2020 tarihinde düşük doğum yaptığını belirten Bulut, olayın polise bildirilmesi üzerine soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Bulut, gece kulübünde yapılan gerekli araştırmalar sonucunda ilaçların zanlı Belinga’nın temin ettiğini belirlediklerini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Bulut, Nwita’nın, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını, ülkemizde yasal bağı bulunmayan Belinga’nın ise Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Biri cezaevine

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, Nancy Nwita’nın, 3 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 75 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Çalışma izni süresi biten ve yasal statüsü kalmayan Belinga ise tutuklu yargılanmak üzere bir ay süreyle cezaevine gönderildi.