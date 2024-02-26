Varlıklar peşkeş çekiliyor

Türkiye'deki bazı ihalelere dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel, "Bu pislikle vallahi ne Yargı ne Sayıştay ne Danıştay baş ediyor. Ama buna bir kişi dur diyebilir" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu'nda partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, görev verdikleri, aday yaptıkları herkese ne kadar güveniyorlarsa, aday adayı olup da adaylaştıramadıklarına da kefil olduklarını söyledi.

28 Haziran 2023'te CHP'nin yüzde 52'den fazla oyunun olduğunu hatırlatan Özel, "Geçen sene mayısta birlikte sandıkta buluştuğumuz çok değerli sayın önceki genel başkanımıza, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren herkes, 10 ay sonra aynı oyu atsa, vallahi Balıkesir kurtuluyor, billahi Balıkesir kurtuluyor." dedi. Geçen seçimlerde Ahmet Akın'ın Millet İttifakı olarak aday gösterildiğini hatırlatan Özel, "Ahmet Akın, Millet İttifakı'nın adayı olarak o seçimi alıyordu, bu kabusu bitiriyordu. O süreçte dediler ki 'Adayınızı geri çekin, burayı biz istiyoruz.' Ahmet dedi ki 'Genel merkezimiz karar verdiyse olur.' Gözleri yaşlıydı. Ağlaya ağlaya, ama madem ittifaktır dedi, çekildi. Burayı öyle istediler, İsmail Ok'a verildi. İsmail Ok da emaneti aldı iki eliyle AK Parti'ye verdi. Ödülünü aldı mı? Aldı şimdi AK Parti onu tekrar milletvekili yaptı. Ne var ortada? Ortada milli irade hırsızlığı var. Ne var ortada? Ortada Balıkesir'in iradesinin çalınması var." ifadelerini kullandı.

Buna bir kişi dur diyebilir

Özel, “Türkiye'de bir yerel yönetimde görülmedik kadar kötü ihalelerin yapıldığı, asla kabul edilemeyecek nitelikte yandaşların kayrıldığı, Balıkesir'in varlıklarının birilerine peşkeş çekildiği bir sürecin geldiği yerdeyiz” dedi. Özel şunları söyledi:

“Şunun için söylüyorum, bu pislikle, bu yaşanan pisliklerle zaman zaman yargı böyle küçük çıkışlar yapıyor ama az sayıda cesaretini koruyanlar başaramıyor hemen alıp atıyorlar. Bir kaç müfettişi cezalandırıyorlar. Ya da göstermelik cezalar veriyorlar. Bu pislikle vallahi ne Yargı ne Sayıştay ne Danıştay baş edemiyor. Ama buna bir kişi dur diyebilir. O bir kişi, Balıkesir'in, Balıkesirlinin ta kendisidir. 31 Mart'ta bunlardan hesabı sormayı Balıkesirli hemşehrilerimize bırakıyoruz."

Kurdukları Türkiye İttifakı'nı anlatan Özel, "Bu ittifakın içinde kimler var derseniz, milli takım gol attığında kim seviniyorsa, bizim ittifakımızda onlar var." dedi.