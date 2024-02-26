‘Cennetten bir parça’

Oldukça zengin bir doğal bitki örtüsüne sahip olan Kıbrıs adasında mart ayının yaklaşmasıyla bahar aylarının görsel şöleni başladı. Yeşil doku arasındaki, doğal bitkiler, orkideler, badem çiçekleri, rengarenk laleler, akasya, lapsana ve gavcarın yarattığı görüntüler, insan ruhuna tazelik veriyor. Kıbrıs’taki doğa hareketleri, yılın özellikle mart ve nisan aylarında, hepimizi etkiliyor. Bahar aylarının gelmesiyle doğada renk cümbüşü ortaya çıkarken, doğanın güzellikleri vatandaşların objektiflerine yansıdı.



