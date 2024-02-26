‘Akdeniz’e dönüş’

Haftalık yayımlanan Kathimerini gazetsi; “ABD’nin Akdeniz’e Dönüşü” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Amerikan faktörünün Doğu Akdeniz bölgesine geri dönüşünün, Güney Kıbrıs'la ikili düzeyde özel bir etki alanı varmış gibi göründüğünü ortaya koydu.

ABD silahlı kuvvetlerinin eski gazetelerinden “Star & Stripes’ın” geçen hafta “US Seals’ın” RMMO Deniz Kuvvetlerine bağlı sualtı imha timiyle yaptığı ortak eğitime atıfta bulunan bir yazı kaleme aldığını kaydeden gazete, yazıda Rum kesiminin ekim ayında başlayan İsrail-Hamas savaşının ardından bölgedeki büyük askeri hareketlenme sebebiyle, ABD ve ABD’nin bölgedeki müttefikleri için bir merkez haline geldiğinin belirtildiğini iletti.

Gazete söz konusu yazının ABD donanmasının Doğu Akdeniz’deki saldırı grubunun ön saflarında yer alan amfibi saldırı gemisi USS Bataan’ın Larnaka limanına demirlemesine denk geldiğine de işaret etti.

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Amerikan Silahlı Kuvvetleri arasında 19 Ocak'ta Güney Kıbrıs’ta imzalanan İkili Savunma İş Birliği Programının, Güney Kıbrıs ile Washington arasında savunma alanındaki artan iş birliği eğilimine damgasını vurduğunu da kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ta bulunan CYCLOPS merkezinin düzeyinin bölgede uluslararası “Targeting Center” açılmasıyla birlikte yükseltilmesinin, Rum kesimi ile ABD’nin ikili ve çok taraflı iş birliği açısından da önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Targeting Center’in Güney Kıbrıs-ABD ortaklığı yanı sıra UNODC ve WCO isimli uluslararası örgütlerden oluştuğunu ve merkezinin Larnaka’da bulunduğunu yazan gazete, Targeting Center’in limanlar, havalimanları ve sınır geçişleri gibi kritik tesislerdeki kargo ve altyapıların güvenliği konularında bir eğitim merkezi olduğunu kaydetti.

ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma ve güvenlik düzeyinde ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin tartışmanın (askeri) teçhizat boyutunda son bulunduğunu da yazan gazete, yetkili kaynakların gazeteye belirttiği üzere, bu tartışmanın artık Washington ile Güney Kıbrıs arasındaki stratejik ortaklık ilişkisi aşamasında olgunlaştığını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 10:54