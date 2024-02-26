Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) dün yapılan 8. Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa Zeki Çeler seçildi. Çeler, temiz siyaset sözü verdi.

“Yeni Umut, Yeni Dönem” sloganıyla TDP’nin dün Lefkoşa Paradise Park’ta yaptığı Olağan Kurultayı’nda Parti Genel Başkanı, Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Genel başkanlık için tek adayın Zeki Çeler olmasından dolayı seçim yapılmadı. Yeni Başkan Zeki Çeler, konuşmasında, TDP’nin her zaman temiz bir siyaset yürüttüğü vurgusu yaparak, Parti’nin bugüne kadar ortaya koyduğu ilkeler çerçevesinde, daha çok çalışarak ilerleyeceklerini kaydetti.

Çeler, “Gümbür gümbür geliyoruz” diyerek, ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkarılması için TDP’nin iktidarının önemine vurgu yaptı, iktidara hazır olduklarını belirtti.

Kurultay gündemi çerçevesinde, ilk olarak TDP Genel Başkan Yardımcısı Nevzat Özkunt açılış konuşmasını yaptı.

Özkunt, konuşmasında, ülkenin her alanda çöküşte olduğunu öne sürerek, partiye düşen görevlere ve bu görevlerin önemine dikkat çekti.

Söz konusu Kurultay’ın yeni dönem ve yeni bir umudun başlangıcı olacak bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Özkunt, ülkede yaşanılanları Kıbrıs Türk halkının hak etmediğini belirterek, ülkeye sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Harmancı: TDP’nin görevi çok büyük

Divan Başkanı Mehmet Harmancı, burada yaptığı konuşmada, ülkede son dönemlerde yaşanan yolsuzluk vakalarına işaret ederek, ülkenin “lağım çukuruna hapsedildiğini” öne sürdü, böyle bir ortamda TDP’ye düşen misyonun önemine dikkat çekti.

Harmancı'nın ardından, Genel Başkan Mine Atlı söz olarak, partililere hitap etti.

Mine Atlı: Güçlü bir TDP, güçlü bir direniş demektir

TDP Genel Başkanı Mine Atlı da, Genel Başkan olarak yaptığı son konuşmasında, iki yıllık başkanlık döneminde ekip arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalar ve verdikleri mücadelelere değinerek, bu yola neden çıktıklarını bir an bile akıllarından çıkarmadıklarını kaydetti.

Parti’yi güçlendirme hedeflerinden asla vazgeçmediklerini belirten Atlı, “TDP’nin güçlü olması demek, bu ülkeyi çalanlara, irademizi yok sayanlara, gerici, yobaz, faşizanca haklarımıza saldıranlara, Kıbrıslı Türkleri üretimden koparmaya çalışanlara karşı güçlü bir direniş demektir. En önemlisi TDP’nin güçlü olması, federasyon umudunun güçlü olması demektir.” dedi.

Çeler’le birlikte açılacak yeni sayfadan duyduğu heyecanı dile getiren Atlı, Zeki Çeler’in paylaştığı hedef ve vizyonunu harfiyen yerine getireceğinden şüphesi olmadığını kaydetti, aday olduğu ve Parti’ye inandığı için Çeler’e teşekkürlerini iletti.

Çeler: Mütevazi olma sırası değildir

Zeki Çeler, TDP’nin yeni Genel Başkanı olarak bugüne kadar Parti’de görev almış tüm başkanlara, tüm yönetim kurularına, ilçe örgütlerine ve partiye emek veren herkese teşekkür etti.

TDP için “küllerinden doğuyor” denildiğini ancak bunun doğru olmadığını, TDP’nin her zaman var olduğunu ve toplumun varlığı için mücadelesini sürdürdüğünü belirten Çeler, TDP’nin farkının temiz siyaset yapması olduğunu söyledi. Çeler, TDP’li tüm siyasetçilerin halkın önüne “alnı açık” olarak çıktığını ve buna devam edeceklerini vurguladı.

TDP’nin bugüne kadar cumhurbaşkanlığı olmak üzere çeşitli görevleri üstlendiğini ancak bu listede başbakanlığın eksik olduğunu ifade eden Çeler, “Sıra, mütevazi olma sırası değildir.” dedi.

Çeler, "TDP’nin bu Kurultay itibarıyla gümbür gümbür gelmeye başladığını" belirterek, muhalefet etmenin, o günün sorununu Meclis kürsüsünde ifade ederek, sosyal medyadan paylaşmaktan öte olduğunu, toplumun Meclis’te TDP’nin eksikliğini hissettiğini savundu.

Erken seçim çağrısı

Parti içerisinde birliktelik ve destek çağrısında da bulunan Çeler, “Hükümete de Meclis’e de ‘hodri meydan’ çekerek kendilerini erken seçime davet ediyorum. TDP, bu ülkeye adaleti, temiz, dürüst siyaseti getirmeye hazırdır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Parti Meclisi üyeleri

Bu arada TDP’nin 8’inci Olağan Kurultayı’nda seçilen parti meclisi üyeleri şu şekilde:

“Lefkoşa: Suphi Hüdaoğlu, Tacan Reynar, Evrim Hınçal, Ersen Sururi, İlke Davulcu, Güner Ersen, Zuhal Koreli, Mehmet Miralay, Tahir Hoca, Erman Yaylalı, Hüseyin Hallaçoğlu, Nimet Harmancı, Nalan Ersümer, Çelen Çağansoy, Ceran Tunalı, Kemal Baykallı,

Mağusa: Yasemin Çobanoğlu, Ahmet Denizer, Ahmet Kaplan, Hakkı Demir, Redif Ekinci, Erfan Arefi, Ali Özaltın, Barış Başel, Gizem Davulcu, Bora Rifatoğlu, Nevzat Köle, Yusuf Osman, Nevzat Özkunt,

Girne: Özer Kaan, Suat Bağseven, Elmas Tokay, Muhammet Gözay, Sibel Karaca, Özkan Konca, Mustafa Ertanın, Tevfik Aytekin, Serkan Bülbülcü, Seda Girgin, Sinem Denizer,

İskele: İlknur Işıl Türkmen, Mürüde Çelikağ, Hüseyin Özaltıner, Müge Çuvalcıoğlu, Tezcan Dereli,

Güzelyurt: Hasan Umur, Cemal Darbaz, Faik Arçay,

Lefke: Hasan Özadalı, Fevzi Karani.

Yüksek Disiplin Kurulu

Asil üyeler: Mehmet Davulcu, Erdoğan Bekiroğlu, Bekir Hınçal, Esat Varoğlu, Kamil Gilanlıoğulları,

Yedek üyeler: Turgut Uluhan, Mehmet Hoca, Gülçin Erkmen.

Denetleme Kurulu

Asil üyeler: Boysan Boyra, Hüseyin Harmancı, İlker Bakır,

Yedek üyeler: Derviş İnceer.

