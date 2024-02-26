Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahte diplomayla terfi ve maaş artışından başka askerlikle ilgili de çıkarlar elde edilebileceğine dikkat çekti.

Özersay, yaptığı açıklamada “Sahte diploma devlette terfi ve maaş artışından başka işe de yarar” ifadesini kullandı.

Özersay şu noktalara dikkat çekti:

“ Askerliği yedek subay olarak yapmaya ya da doktora diplomasıyla bedelli askerlik yapmaya da yarar. Asal Şube bu çerçevede gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Ha bir de konfeksiyon işinde olup sahte diploma alanlar o diplomayı ne için kullanır diye soranlar var. Durun bakalım, sabırlı olmak lazım, hem ne demiş büyüklerimiz? Yarın ola hayrola.”

HP’nin bölge ziyaretleri sürüyor

Bu arada HP yetkilileri, köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Gemikonağı ve Yedidalga'yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinleyerek soruları yanıtladı.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretler sırasında konuşan Genel Başkan Kudret Özersay ve Genel Sekreter Turgut Alas, “bir yandan üretime ve üreticiye gereken önemin verilmemesi ve planlama yapılmıyor olmasının diğer yandansa sadece kendi cebini ve kendi menfaatini düşünen kirlenmiş siyasilerin yaptıkları yolsuzlukların ülkeyi çok kötü bir duruma getirdiğini” söyledi.

Açıklamada “Halkın gündemi her gün artan pahalılık nedeniyle daha da yoksullaşıyor olmamız ve yolsuzluklarla kamu kaynaklarının çarçur edilmesidir. İnsanımız bu konularda haklı olarak çok tepkilidir. Sürekli servetini artıran, zenginleşen ve önceliği ülkedeki sorunların çözümü değil kendi cebi olan siyasilere sokakta tepki büyüktür” denildi.

Alas: Gerekli önlemler alınmadı

HP Genel Sekreteri ve Ziraat Yüksek Mühendisi Turgut Alas, narenciyede yaşanan sorunlar konusunda bilimsel temelde hareket edilmediğini, hastalığın tespiti için gerekli testlerin halen daha yapılmadığını ve bugünlere gelindiğini söyleyerek şunlara değindi:

“Bu hastalığın ülkemizde olup olmadığını bilimsel olarak gerekli testleri yapıp tespit etmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekirdi. Geçmişte bu hastalığı yaşayan ülkeler narenciye ağaçları konusunda test yapıp tedbir alıp yollarına devam ettiler.

Hastalığın tespiti için gerekli testleri yapıp bu hastalık vardır yahut yoktur diye bilimsel bir yanıt ortaya koyup belirsizliğe son verebildin mi? Herhangi bir planlama yapabildin mi?

Maalesef hayır; yapmadılar. Kendi cebini düşünen bir siyaset anlayışı üretimi ve üreticiyi düşünmez zaten.”