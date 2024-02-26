Tarımsal Araştırma Enstitüsünün (TAE) , biri yerli dördü Türkiye'den olmak üzere beş çeşit yer fıstığı üretimi denemesinden ümit verici sonuçlar alındı. TAE'nin, yer fıstığı üretimi maliyet çalışmasında, dönüm başına 50 bin TL net gelir elde edilebileceği de belirlendi.

Yılda ortalama 580 ton fıstık ithal edilen KKTC’ye, Türkiye’den getirilen yeni çeşitlerin de dahil edildiği denemede, bu çeşitlerin birinden dönüm başı bin 200 kilo verim alındı. Maliyet çalışmalarında tüm giderler ve hasatta kullanılacak makinelerin kirasının da dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.

TAE Müdürü Cem Karaca, yapılan denemenin ilk yılki sonuçlarının çok ümit vadettiğini, Türkiye’den gelen uzmanların da Kuzey Kıbrıs’ta bu kadar verim beklemediğini, hatta buradaki verimin Türkiye’de alınan verimin üzerine çıktığını dile getirdiklerini bildirdi. Yer fıstığının hem iyi bir münavebe ürünü (arpa/buğday topraktaki azotu kullanır, fıstık topraktaki azotu zenginleştirdiğinden alternatif ürün) olduğunu ifade eden Karaca, fıstığın ihraç açısından da önünün açık olduğunu, Türkiye’nin fıstık açığını Çin’den karşıladığını kaydetti. Karaca, yer fıstığının mücadele gerektirecek bir zararlısını da göremediklerini kaydetti. Cem Karaca, üreticinin yer fıstığı üretiminden kopma nedeninin en başında işçilik maliyeti olduğunu ancak makinelerin devreye girmesiyle işçilik maliyetinin düştüğünü ifade etti. TAE’nin girişimleriyle yer fıstığı hasat makinesi alındığını ancak harmanlama makinesinin henüz alınamadığını belirten Karaca, harmanlama makinesinin de bu yıl alınacağını söyledi. Karaca, harman ve hasat makinelerini üreticilere kullandırmayı düşündüklerini ifade etti.

Baş: Beş çeşit kullanıldı

Tarımsal Araştırma Enstitüsü “Yer Fıstığı Çeşitlerinin Adaptasyon Denemesi” çalışmasının lideri Kâzım Baş, çalışmanın bir ayağının da Kuzey Kıbrıs koşullarına uygun yer fıstığı çeşitlerinin belirlenmesi olduğunu kaydetti. Baş, denemelerde biri yerli, dördü de Türkiye’den olmak üzere 5 çeşit kullanıldığını açıkladı. Baş, yaptıkları hesaplamalarda dönüm başı net gelirin 50 bin TL; kirli gelirin 65 bin TL, giderin ise 15-17 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Ortalama 580 ton fıstık ithal ediliyor

KKTC’de 1982’de fıstık üretimi 550 dönümün üzerine çıkmıştı. 1995’ten sonra azalan fıstık üretimi son dönemde sadece iki üç dönümde yapılıyor.

TAE’nin verilerine göre, ülkeye 2022’de 630 ton (1.1 milyon ABD doları) fıstık ithal edildi. Buna işlenmiş yer fıstığı ürünleri dahil değil. Son 5 yılın ortalama ithalat miktarı ise 580 ton.

